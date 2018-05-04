Ещё
Минкультуры попросит ГП помочь Фонду кино вернуть деньги за неснятые фильмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минкультуры попросит ГП помочь Фонду кино вернуть деньги за неснятые фильмы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минкультуры РФ обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности ряд компаний, которые не вернули Фонду кино средства, выделенные на производство фильмов, сообщил министр культуры Владимир Мединский журналистам в пятницу.
Он отметил, что министерство совместно с Фондом кино провело ревизию компаний, которые получили средства от Фонда на производство фильмов, но ничего не сняли и средства не вернули.
"Возможно, Генпрокуратура позволит активно защитить интересы государства. У нас не такой большой бюджет на культуру и кинематографию, чтобы мы могли неэффективным управленцам в лучшем случае и жуликам в худшем раздавать деньги", — сказал Мединский.
По его словам, также министерство составило список должников и опубликует его на своем сайте. Как он отметил, в нем есть «довольно известные компании». Их не будут допускать к питчингу на получение господдержки, пока они не вернут деньги государству.
Ранее сообщалось, что министерство культуры обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности ряд кинокомпаний по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на производство фильмов, так как фильмы так и не были сняты. Также указывалось, что соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов были заключены с кинокомпаниями: ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пёс рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева" (фильм «Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия „Чеченфильм“ (фильм „Тоска“) и ООО „МВ Синема“ (фильм „Криминальный блюз для саксофона“).
РИА Новости: последние новости
Мединский надеется, что "Собибор" заинтересует много зрителей 9 мая Кинопремьеры недели: новые "Мстители" и "Остров собак" Уэса Андерсона В России выходит в прокат фильм Хабенского "Собибор"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой32
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии1
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение