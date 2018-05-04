Минкультуры попросит ГП помочь Фонду кино вернуть деньги за неснятые фильмы 

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минкультуры РФ обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности ряд компаний, которые не вернули Фонду кино средства, выделенные на производство фильмов, сообщил министр культуры Владимир Мединский журналистам в пятницу.
Он отметил, что министерство совместно с Фондом кино провело ревизию компаний, которые получили средства от Фонда на производство фильмов, но ничего не сняли и средства не вернули.
"Возможно, Генпрокуратура позволит активно защитить интересы государства. У нас не такой большой бюджет на культуру и кинематографию, чтобы мы могли неэффективным управленцам в лучшем случае и жуликам в худшем раздавать деньги", — сказал Мединский.
По его словам, также министерство составило список должников и опубликует его на своем сайте. Как он отметил, в нем есть «довольно известные компании». Их не будут допускать к питчингу на получение господдержки, пока они не вернут деньги государству.
Ранее сообщалось, что министерство культуры обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности ряд кинокомпаний по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на производство фильмов, так как фильмы так и не были сняты. Также указывалось, что соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов были заключены с кинокомпаниями: ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пёс рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева" (фильм «Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия „Чеченфильм“ (фильм „Тоска“) и ООО „МВ Синема“ (фильм „Криминальный блюз для саксофона“).