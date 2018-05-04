Минкультуры попросит ГП помочь Фонду кино вернуть деньги за неснятые фильмы

Он отметил, что министерство совместно с Фондом кино провело ревизию компаний, которые получили средства от Фонда на производство фильмов, но ничего не сняли и средства не вернули.

"Возможно, Генпрокуратура позволит активно защитить интересы государства. У нас не такой большой бюджет на культуру и кинематографию, чтобы мы могли неэффективным управленцам в лучшем случае и жуликам в худшем раздавать деньги", — сказал Мединский.

По его словам, также министерство составило список должников и опубликует его на своем сайте. Как он отметил, в нем есть «довольно известные компании». Их не будут допускать к питчингу на получение господдержки, пока они не вернут деньги государству.