Ещё
Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Минкультуры попросило Генпрокуратуру проверить 21 кинокомпанию, которые получили деньги из бюджета на производство фильмов, но не выполнили своих обязательств, — компании либо не вернули государственные деньги, либо получили финансирование на безвозвратной основе, но не сняли саму картину. Об этом, как передает РБК, сообщил министр Владимир Мединский.
Министр назвал три такие кинокомпании: «Да Студия», получившая деньги на мультфильм «Сергий Радонежский», «Контакт медиа» (мультфильм «Кузька в заколдованном царстве») и Enjoy Movies (фильм «Защитники»).
Мединский при этом отказался рассуждать, какое уголовное наказание могут понести продюсеры кинокомпаний, попавших в список. Главная задача, по его словам, — вернуть деньги в бюджет.
BFM.RU: последние новости
«Вся постсоветская история — яркая, противоречивая». В Москве покажут сериал о Березовском Российское кино сделало кассу Сильвестр Сталлоне представит в Москве свою автобиографическую постановку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой32
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии1
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение