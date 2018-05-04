Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию

Минкультуры попросило Генпрокуратуру проверить 21 кинокомпанию, которые получили деньги из бюджета на производство фильмов, но не выполнили своих обязательств, — компании либо не вернули государственные деньги, либо получили финансирование на безвозвратной основе, но не сняли саму картину. Об этом, как передает РБК, сообщил министр Владимир Мединский

Министр назвал три такие кинокомпании: «Да Студия», получившая деньги на мультфильм « Сергий Радонежский », «Контакт медиа» (мультфильм «Кузька в заколдованном царстве») и Enjoy Movies (фильм «Защитники»).

Мединский при этом отказался рассуждать, какое уголовное наказание могут понести продюсеры кинокомпаний, попавших в список. Главная задача, по его словам, — вернуть деньги в бюджет.