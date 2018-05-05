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«Летний кинотеатр» откроется 5 мая в Нижнем Новгороде
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«Летний кинотеатр» откроется 5 мая в Нижнем Новгороде 

nn.ru 11 минут назад
Фото: nn.ru
«Римские каникулы» — это лёгкая романтическая история о юной принцессе Анне (Одри Хепберн), которая прибывает в Рим с официальным визитом. Дни ее расписаны по минутам — приемы, посещения фабрик, интервью. Однажды в поисках свободы она убегает из дворца и встречает молодого американского журналиста Джо Брэдли (Грегори Пек). Вечеринки, невероятные развлечения, опасные приключения и первый поцелуй — вот, что ждет юную принцессу в Риме. «Римские каникулы» получили три «Оскара»: «Лучший литературный первоисточник», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая женская роль». Фильм также внесен в Национальный реестр фильмов, имеющих «особое культурное, историческое или эстетическое значение».
Показ фильма состоится только при благоприятных погодных условиях. Вход на мероприятие свободный. Справка
Проект «Летний кинотеатр» реализуется ежегодно на территории Нижнего Новгорода МАУК «Рождественская сторона». Традиционно кинопоказы под открытым небом проходят по субботам на площади Маркина при благоприятных погодных условиях. В 2017 году было принято решение развить новую площадку для реализации проекта в сквере имени Свердлова. Здесь кинопоказы будут проходить каждые две недели по средам.
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