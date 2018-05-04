В Нижнем Новгороде откроется «Летний кинотеатр»

5 мая в 20.30 на площади Маркина в Нижнем Новгороде состоится тестовое открытие «Летнего кинотеатра» под открытым небом. Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, показ фильма состоится только при благоприятной погоде.

Первым фильмом, который увидят нижегородцы в этом сезоне, станет классика мирового кинематографа ХХ века — «Римские каникулы» 1953 года. Главная героиня романтической киноленты — юная принцесса Анна ( Одри Хепберн ), которая приезжает в Рим с официальным визитом. Каждый ее день расписан по минутам — приемы, посещения фабрик, интервью. Однажды в поисках свободы принцесса убегает из дворца и встречает молодого американского журналиста Джо Брэдли ( Грегори Пек ) и окунается в задорный водоворот приключений.

Кстати, «Римские каникулы» получили три «Оскара»: «Лучший литературный первоисточник», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая женская роль».

Напомним, проект «Летний кинотеатр» реализуется на территории Нижнего Новгорода каждый год. Традиционно кинопоказы под открытым небом проходят по субботам на площади Маркина. Вход на мероприятия свободный.

Напомним, в Нижнем Новгороде открылся главный фонтан.

Фото: kinomassa.net