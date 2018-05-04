Ещё
BadComedian оценил шансы новых «Мстителей» стать самым кассовым фильмом
Далее:
Читайте также:
Ещё

BadComedian оценил шансы новых «Мстителей» стать самым кассовым фильмом 

360tv.ru 1 час назад
Российский видеоблогер и кинокритик Евгений Баженов, ведущий YouTube‐канала BadComedian, объяснил, почему эпопея Marvel Studios «Мстители: Война бесконечности» бьет рекорды по сборам и оценил шансы фильма стать самым кассовым в истории.
Свою киновселенную Marvel начали выстраивать с 2008 года, с истории о супергерое-богаче Тони Старке, «Железном человеке». На данный момент в нее вошли 19 картин. Как отметил Евгений, после неудачных проектов, вроде «Невероятного Халка», студии удалось вырасти и захватить рынок, снимая каждый следующий фильм лучше, чем предыдущий.
Они зарекомендовали себя как киноделы, которые могут выдать достойный, относительно остального, продукт и, конечно, самый крупный кроссовер «всех и вся» даст денег больше, чем предыдущий
— BadComedian.
Конечно, огромный успех картин о супергероях оправдан и крайне широкой аудиторией жанра. Людей притягивает напряжение и страх за любимых героев, в любой момент кто-нибудь из них может умереть. Поэтому на «Мстителей» могут пойти и те, кто не смотрел предыдущих частей трилогии, считает Баженов.
Скандал с переносом новых «Мстителей», предположительно, из-за фильма «Собибор», завершился в пользу новинки от Marvel. Однако, Баженов не считает, что это сильно скажется на сборах картины Константина Хабенского.
Безусловно, если бы в кинотеатрах все запретили и остался только «Собибор» — он собрал бы больше, но все-таки у этих двух картин слишком разная аудитория
— BadComedian.
«Мстители» показывают как на обычных экранах, так и в 3D и IMAX 3D-формате. По мнению кинокритика, это позволит ему стать самым кассовым фильмом. Об этом говорит и эйфория фанатов после просмотра. Даже зрители, которым не особо нравится кроссовер Marvel, назвали фильм интересным и не усыпляющим, а значит «сарафанное радио» приведет в кинотеатры еще больше людей, заключил BadComedian.
Актриса Элизабет Олсен пожаловалась на костюм, в котором она снималась в фильме «Мстители: Война бесконечности». Она считает, что наряд, демонстрирующий грудь, не подходит ее персонажу.
360tv.ru: последние новости
Индиец посмотрел новых «Мстителей» и умер «Симпсоны» войдут в историю как самый продолжительный сериал в США в прайм‐тайм Дедпула не взяли. Райан Рейнольдс опубликовал ответ Тони Старка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой32
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии1
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение