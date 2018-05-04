BadComedian оценил шансы новых «Мстителей» стать самым кассовым фильмом

Российский видеоблогер и кинокритик Евгений Баженов , ведущий YouTube‐канала BadComedian, объяснил, почему эпопея Marvel Studios «Мстители: Война бесконечности» бьет рекорды по сборам и оценил шансы фильма стать самым кассовым в истории.

Свою киновселенную Marvel начали выстраивать с 2008 года, с истории о супергерое-богаче Тони Старке , «Железном человеке». На данный момент в нее вошли 19 картин. Как отметил Евгений, после неудачных проектов, вроде «Невероятного Халка», студии удалось вырасти и захватить рынок, снимая каждый следующий фильм лучше, чем предыдущий.

Они зарекомендовали себя как киноделы, которые могут выдать достойный, относительно остального, продукт и, конечно, самый крупный кроссовер «всех и вся» даст денег больше, чем предыдущий

— BadComedian.

Конечно, огромный успех картин о супергероях оправдан и крайне широкой аудиторией жанра. Людей притягивает напряжение и страх за любимых героев, в любой момент кто-нибудь из них может умереть. Поэтому на «Мстителей» могут пойти и те, кто не смотрел предыдущих частей трилогии, считает Баженов.

Скандал с переносом новых «Мстителей», предположительно, из-за фильма «Собибор», завершился в пользу новинки от Marvel. Однако, Баженов не считает, что это сильно скажется на сборах картины Константина Хабенского

Безусловно, если бы в кинотеатрах все запретили и остался только «Собибор» — он собрал бы больше, но все-таки у этих двух картин слишком разная аудитория

— BadComedian.

«Мстители» показывают как на обычных экранах, так и в 3D и IMAX 3D-формате. По мнению кинокритика, это позволит ему стать самым кассовым фильмом. Об этом говорит и эйфория фанатов после просмотра. Даже зрители, которым не особо нравится кроссовер Marvel, назвали фильм интересным и не усыпляющим, а значит «сарафанное радио» приведет в кинотеатры еще больше людей, заключил BadComedian.