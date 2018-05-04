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Американский мультфильм «Распрекрасный принц» не получит прокатное удостоверение на 24 мая
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Американский мультфильм «Распрекрасный принц» не получит прокатное удостоверение на 24 мая 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: ЕАН
Анимационная лента американского производства «Распрекрасный принц» не получит прокатное удостоверение на 24 мая, сказал журналистам в пятницу министр культуры Владимир Мединский.
Как напоминает ТАСС, ранее Минкультуры уведомило компанию «Вольгафильм» о необходимости проведения переговоров с компанией «СТВ», которая планирует премьеру анимационного фильма «Садко» также на 24 мая, о согласовании очередности выхода фильмов в прокат на территории России.
«Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный мультфильм на эту дату релиза (прокатное удостоверение) не получит, это противоречит правилам проката», — сказал Мединский.
Он добавил, что иностранный мультфильм мешает российскому, поэтому им предложили договориться «по-хорошему». В случае, если этого сделано не будет, он будет поставлен на дату, предложенную Минкультуры.
«Мы занимаемся поддержкой российского кино», — подчеркнул министр.
Ранее в ведомстве сообщили, что изначально компанией «Вольгафильм» в качестве даты релиза картины «Распрекрасный принц» было указано 10 мая 2018 года. После чего дата была скорректирована во время подачи документов на получение прокатного удостоверения (18 апреля 2018 года), отметили в Минкультуры, добавив, что на данный момент ответа от компании «Вольгафильм» ведомство не получило.
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