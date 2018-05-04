Ещё
Мединский: «Распрекрасный принц» не выйдет в кинотеатрах в один день с российским «Садко»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мединский: «Распрекрасный принц» не выйдет в кинотеатрах в один день с российским «Садко» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ЕАН
Американский мультфильм «Распрекрасный принц» не выйдет в российских кинотеатрах в один день с российским «Садко», министерство культуры не выдаст фильму прокатное удостоверение на 24 мая, когда должен выйти в кинотеатрах «Садко», это противоречит правилам проката, заявил журналистам министр культуры Владимир Мединский.
«Сразу пресекаю вопрос на тему мультфильмов. Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный фильм на эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката — два равнозначных продукта, и он будет мешать российскому кино. Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит уйдет на ту дату, которую предложит ему министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно», — сказал Мединский.
Ранее министерство культуры направило прокатчику «Принца», кинокомпании «Вольга» уведомление о невозможности выдать фильму прокатное удостоверение на 24 мая, поскольку в этот день в российских кинотеатрах выйдет российский мультфильм схожей тематики «Садко». Министерство предложило «Вольге» обсудить с продюсерами «Садко» возможную дату релизов обоих фильмов.
Rambler News Service: последние новости
Роскомнадзор заблокировал доступ к 11 ресурсам с пиратскими копиями фильма «Тренер» Минкультуры направит жалобу в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию Умер старейший артист РАМТа
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»2
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой42
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии1
Главные телешоу 1990-х5
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение