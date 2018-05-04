Мединский: «Распрекрасный принц» не выйдет в кинотеатрах в один день с российским «Садко»

Американский мультфильм «Распрекрасный принц» не выйдет в российских кинотеатрах в один день с российским «Садко», министерство культуры не выдаст фильму прокатное удостоверение на 24 мая, когда должен выйти в кинотеатрах «Садко», это противоречит правилам проката, заявил журналистам министр культуры Владимир Мединский

«Сразу пресекаю вопрос на тему мультфильмов. Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный фильм на эту дату релиза не получит: это противоречит правилам проката — два равнозначных продукта, и он будет мешать российскому кино. Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит уйдет на ту дату, которую предложит ему министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно», — сказал Мединский.

Ранее министерство культуры направило прокатчику «Принца», кинокомпании «Вольга» уведомление о невозможности выдать фильму прокатное удостоверение на 24 мая, поскольку в этот день в российских кинотеатрах выйдет российский мультфильм схожей тематики «Садко». Министерство предложило «Вольге» обсудить с продюсерами «Садко» возможную дату релизов обоих фильмов.