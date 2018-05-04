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В. Мединский: Мультфильм «Распрекрасный принц» не получит прокатное удостоверение на 24 мая
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В. Мединский: Мультфильм «Распрекрасный принц» не получит прокатное удостоверение на 24 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.
«Есть два мультфильма: российский, который заявился давно, и иностранный, который не заявился до сих пор. Иностранный мультфильм на эту дату прокатного удостоверения не получит, это противоречит правилам проката», — сказал В. Мединский.
Он отметил, что иностранный мультфильм мешает российскому, поэтому им предложили договориться между собой. Если же этого сделано не будет, он будет поставлен на дату, которую определит министерство культуры.
Ранее сообщалось, что Минкультуры предложило кинопрокатной компании «Вольга» перенести дату проката анимационного фильма «Распрекрасный принц» с 24 мая на 28 июня из-за проката мультфильма «Садко».
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