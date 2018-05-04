Полиция Италии нашла три картины, украденные из музеев Болоньи

Сотрудникам итальянской полиции удалось найти три картины, украденные из небольших музеев Болоньи, сообщает Associated Press

Отмечается, что место, где преступник хранил полотна, удалось найти благодаря камерам наблюдения.

Среди найденных картин был портрет Святого Амвросия 1363 года, автором которого считается Джусто де Менабуои.

Картина была украдена в марте этого года из Национальной пинакотеки Болоньи.