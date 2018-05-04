Ещё
Полиция Италии нашла три картины, украденные из музеев Болоньи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция Италии нашла три картины, украденные из музеев Болоньи 

RT на русском 14 минут назад
Сотрудникам итальянской полиции удалось найти три картины, украденные из небольших музеев Болоньи, сообщает Associated Press.
Отмечается, что место, где преступник хранил полотна, удалось найти благодаря камерам наблюдения.
Среди найденных картин был портрет Святого Амвросия 1363 года, автором которого считается Джусто де Менабуои.
Картина была украдена в марте этого года из Национальной пинакотеки Болоньи.
В конце сентября 2017 года сообщалось, что картина «Портрет молодой девушки со светлыми волосами» французского художника Пьера Огюста Ренуара была украдена из аукционного дома незадолго до торгов.
RT на русском: последние новости
Автор идеи «Футбольных банд» рассказал о сложности во время съёмок документального фильма о фанатах Десять ярких цитат из фильма «Бриллиантовая рука» Мишель Пфайффер отмечает юбилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой27
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом6
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
10 сериалов, которые смотрят запоем2
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение