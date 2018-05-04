Джей Джей Абрамс снимет новый фантастический экшн

Джей Джей Абрамс вместе со своей производственной компанией Bad Robot займется съемками нового фантастического фильма. Кинолента уже получила название "The Heavy". Под каким названием картина выйдет в российском прокате — пока неизвестно.

Подробности о новом фильме создатели пока держут в тайне, но зрителям обещают "свежий взгляд на истории о супергероях".

Съемки фильма начнутся уже в этом году на студии Paramount. Предположительная дата премьеры пока не сообщается, а актерский состав пока держится в секрете.