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Джей Джей Абрамс снимет новый фантастический экшн
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Джей Джей Абрамс снимет новый фантастический экшн 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Джей Джей Абрамс вместе со своей производственной компанией Bad Robot займется съемками нового фантастического фильма. Кинолента уже получила название "The Heavy". Под каким названием картина выйдет в российском прокате — пока неизвестно.
Подробности о новом фильме создатели пока держут в тайне, но зрителям обещают "свежий взгляд на истории о супергероях".
Постановщиком киноленты назначен Джулиус Эйвери, который работал над созданием "Молодой крови". А сценарий к картине написал Дэниэл Кэйси, работавший над "Прохождением".
Съемки фильма начнутся уже в этом году на студии Paramount. Предположительная дата премьеры пока не сообщается, а актерский состав пока держится в секрете.
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