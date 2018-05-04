8 фильмов с актерами из «Мстителей»

Если ты и так поклонница Marvel, тебе можно не советовать посмотреть другой фильм из франшизы, которая пополнилась уже восемнадцатым фильмом. На что стоит обратить внимание, так это на другие работы любимых актеров, которые и привели их к нынешнему успеху.

Этот триллер был экранизирован по роману биографии фотографа Дианы Арбюс, чьи фотографии физических уродств шокировали мир в 60-х годах. Верная жена и заботливая мать в исполнении Николь Кидман находит силы продолжить искать себя в творчестве, и к этому ее подталкивает таинственный сосед в маске. Их встречи полны запретов, и от того все более желанны.

2. Хижина в лесу, 2011

Кто играет: Тор, Крис Хэмсворт

Фильм отлично подойдет для тех, кто уже насытился жанром хоррор или, наоборот, все еще опасается смотреть подобное кино поздней ночью. Фильм Джосса Уидона — насмешка над популярными приемами, например, основное место действия — заброшенная хижина, в которую едет обычная компания друзей, несмотря на все знаки и предупреждения живущих вокруг. А даже если тебе покажется, что после произнесенного заклинания концовка легко угадывается — ты явно торопишься с выводами.

3. Прежде чем мы расстанемся, 2014

Сколько нужно времени, чтобы незнакомые люди узнали друг друга, влюбились, возненавидели и простили? Оказывается, достаточно одной лишь ночи. Режиссерский дебют Капитана Америки — любовная мелодрама, события которой разворачиваются в ночном Нью-Йорке. Ожидания двух героев от жизни не оправдались, и в разговорах они пытаются найти себя и понять свои желания.

4. Хоть раз в жизни, 2013

Грета в исполнении Киры Найтли не может прийти в себя после разрыва с парнем, который стал настоящей звездой музыкальной индустрии, пока однажды не встречает бывшего популярного продюсера. Он настолько впечатляется ее талантом, что придумывает концепцию нового альбома, который покорит миллионы людей, — записывать песни прямо на улице, втягивая прохожих в процесс.

5. Любовная лихорадка, 2004

Жизнь профессора литературы в исполнении Джона Траволты обрушилась в один день, и он уже не видит никакого смысла в дальнейшей жизни. Он делит дом с лучшим другом — писателем, который давно не пишет ничего впечатляющего. Но приезд девушки Перслин, потерявшей всех своих родных, заставляет их встать на ноги и начать новую жизнь.

6. Ван Гог: Портрет, написанный словами, 2010

Фильм был основан на реальных письмах художника к своему брату и рассказывает об уникальной теории гения, согласно которой цвета должны уравновешивать друг друга. Он страдал от того, что его картины не покупаются, и будто предвидел, что пишет для потомков. Знал о своем безумии — но продолжал работу. Хоть история и трагична, она наверняка вдохновит тебя на поиски своей уникальной черты.

7. Слова, 2012

Кто играет: Гамора, Зои Солдана

Однажды в руки неизвестного писателя попадает давно истрепанная рукопись, и он решается выдать ее за свою. В чужой книге скрыто множество мгновений радости и печали, и, украв историю, писатель получает только боль. За ним следует тенью старик, напоминающий о том, что он совершил ошибку, и теперь ему нужно научиться жить с этим грузом и сохранить отношения со своей супругой.

8. Кориолан, 2013