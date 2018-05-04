Тест: Хорошо ли вы знаете фильм «Человек с бульвара Капуцинов»?

Мало какой фильм в СССР мог похвастаться таким количеством звездных артистов, как «Человек с бульвара Капуцинов». Это был головокружительный микс из мюзикла, пародии на американские вестерны и лирической комедии. В нем звучат гениальные песни с искромётными и смелыми для своего времени текстами. Взять хотя бы: «И, конечно, мне дорого где-то то, на что эта шляпа надета». Мало кто знает, что композитором фильма стал Геннадий Гладков , а автором текстов — Юлий Ким

Зрителям эта ковбойская сага запомнилась по многочисленным сценам драк и каскадерским трюкам. Для подготовки этих сцен выписали аж 12 актеров-дублеров! И каскадеров все равно не хватало, поэтому в некоторых сценах одни и те же актеры играют и ковбоев, и индейцев.

Фильм стал последним для Андрея Миронова. Он умер практически на озвучке, и стрекот проектора, в отличие от того, что был показан в финале фильме, не смог вернуть его к жизни. Но его образ и слова песни, которую он поет в этом фильме, до сих пор живы, и задевают, пожалуй, каждого за живое: «Механик, крути киноленту, дежурные лампы туши! Вноси свою светлую лепту в суровые будни души!».

Мы решили проверить ваши знания и сделали тест, который поможет определить, хорошо ли вы помните картину Аллы Суриковой.