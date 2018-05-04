«Патрик Мелроуз» и еще 4 новых сериала мая

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

В мае состоятся два заметных актерских возвращения: Бенедикт Камбербэтч сыграет роль своей мечты — травмированного в детстве аристократа и плейбоя Патрика Мелроуза, а Майкл К. Холл, которого мы помним по «Декстеру», исполнит роль отца, потерявшего дочь, в сериале «Безопасность». Кроме того, мы очень ждем мини-сериал с Хью Грантом в роли политика, задумавшего убить своего любовника, и скандинавский постапокалиптичный «Дождь».

«Патрик Мелроуз»

Выход: 12 мая Бенедикт Камбербэтч впервые после «Шерлока» играет главную роль в сериале. Его герой — аристократ и алкоголик с кучей детских травм, неуравновешенный и трогательный, неуверенный в себе и одержимый прошлым. Кто еще, как не прекрасно справившийся с ролью Гамлета Камбербэтч, мог сыграть такого амбивалентного героя! Кстати, Бенедикт мечтал о роли Патрика Мелроуза несколько лет. Не зря он выступает одним из исполнительных продюсеров.

Сериал не будет длинным — всего пять серий, ровно по числу полуавтобиографических книг о Патрике Мелроузе, написанных британцем Эдвардом Сент-Обином. Романы о британском истеблишменте и детской травме облек в сценарий Дэвид Николс, автор очень симпатичных книг («Мы», «Один день») и сценариев («Вдали от обезумевшей толпы»).

«Сладкая горечь»

Выход: 6 мая Сериал рассказывает вечную историю покорения юной девицей большого города. Большеглазая и хорошенькая, словно персонаж аниме, Тесс устраивается официанткой в крутой нью-йоркский ресторан и погружается в новый мир, в котором веселья и секса не меньше, чем алкоголя и беспросветной тоски. Сериал, который выходит на канале Starz, основан на книге Стефани Данлер, которая, кажется, частично испытала на себе все описанное. В главной роли Элла Пернелл , которая в 2014 году играла Малефисенту в детстве.

«Безопасность»

Выход: 10 мая Майкл К. Холл, он же Декстер, возвращается. В новом сериале канала Netflix актер играет врача Тома Дилейни, жена которого умерла от рака. Однажды старшая дочь Тома не приходит домой с бурной вечеринки. Исчезновение дочки выносит на поверхность, казалось, навсегда похороненные секреты. В паре с Майклом К. Холлом работает Аманда Аббингтон , известная как жена доктора Ватсона в сериале «Шерлок».

«Очень английский скандал»

Выход: май Хью Грант и Бен Уишоу исполняют главные роли в трехсерийном британском сериале, посвященном громкому сексуальному скандалу, случившемуся на самом деле. В конце 70-х XX века член парламента, лидер либералов Джереми Торп предстал перед судом за то, что нанял киллера для своего бывшего любовника-манекенщика. Суд политика оправдал, но репутация его была навсегда испорчена.

«Дождь»

Выход: 4 мая Датско-американский сериал про ядовитый дождь, выжегший все живое. Лишь немногие уцелели, укрывшись в бункере. Спустя шесть лет после трагедии повзрослевшие брат и сестра выходят из убежища, чтобы попробовать отыскать отца и начать жить в новом страшном мире, где все друг против друга, а дождик представляет смертельную опасность. Фирменной скандинавской мрачной атмосферы, серых тонов и берущих за душу меланхоличных саундтреков в восьмисерийном первом сезоне полным-полно.

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите