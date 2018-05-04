«Все сложилось идеально»: Аглая Тарасова выбрала стильное и благородное платье

Аглая Тарасова Фото: архив пресс-службы Недавно состоялся торжественный ужин Chopard, посвященный вручению специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award. В этом году премиями наградили Аглаю Тарасову, известную ролью в сериале «Интерны», за фильм «Лёд» и Милан Марич за роль в киноленте «Довлатов». Комментарий эксперта: Эксперт по моде Ася Рязанкина*. *Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— С огромным удовольствием рассматриваю этот богатый и аристократичный образ. Все сложилось идеально. Даже не могу себе представить, возможно ли лучше обыграть бархат. Платье-трапеция чуть выше колена открывает красивые ноги, при этом длинна соответствует дресс-коду мероприятия. Серебристый бант очерчивает талию и удачно перекликается с минималистичными босоножками и украшениями. А классический прямой пробор делает образ еще более благородным.

Удивительно, что маникюр небесно-голубого цвета, хоть и выбивается из общей картины, совершенно ее не портит, а, наоборот, добавляет свежести и пикантности.