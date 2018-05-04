В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Помни имя свое»

В кинотеатре «Вымпел» 11 мая состоится бесплатный показ фильма «Помни имя своё». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.

— В основу фильма положена история русской узницы Освенцима Зинаиды Георгиевны Муравьёвой, которая была там разлучена со своим сыном Геннадием. После войны он попал в приют в Нижней Силезии, где его усыновила польская воспитательница Елена Грущиньская. Зинаида разыскала его лишь спустя годы, когда он жил в Польше под именем Эугениуш Грущиньский и был студентом Щецинского политеха, — рассказала о картине Шугрина.

Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д.8. Начало показов в 14.00. Вход свободный. (ео)