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В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Помни имя свое»
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В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Помни имя свое» 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В кинотеатре «Вымпел» 11 мая состоится бесплатный показ фильма «Помни имя своё». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.
— В основу фильма положена история русской узницы Освенцима Зинаиды Георгиевны Муравьёвой, которая была там разлучена со своим сыном Геннадием. После войны он попал в приют в Нижней Силезии, где его усыновила польская воспитательница Елена Грущиньская. Зинаида разыскала его лишь спустя годы, когда он жил в Польше под именем Эугениуш Грущиньский и был студентом Щецинского политеха, — рассказала о картине Шугрина.
Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д.8. Начало показов в 14.00. Вход свободный. (ео)
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