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Световые фильмы о Великой Отечественной войне покажут на фасаде Музея Победы с 9 по 11 мая
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Световые фильмы о Великой Отечественной войне покажут на фасаде Музея Победы с 9 по 11 мая 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«В течение трех дней — с 9 по 11 мая — на фасаде Музея Победы на Поклонной горе можно будет увидеть световые фильмы, рассказывающие о грандиозных битвах Великой Отечественной войны. С помощью технологии видеомэппинга на здании музея будут проецироваться сцены из героического прошлого нашего Отечества, а звуковое сопровождение создаст у зрителей иллюзию полного присутствия. На величественном фасаде Музея Победы словно оживут страницы истории великой войны», — рассказали в пресс-службе.
Время сеансов: 9 мая — с 22:15 до 00:00, 10 мая — с 21:00 до 00:00, 11 мая — с 21:00 до 00:00.
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