Челябинские архивисты получили два первых приза на российском кинофестивале

Челябинские архивисты получили два первых приза на Всероссийском кинофестивале архивных фильмов, который состоялся в Екатеринбурге в рамках празднования 100-летия архивной службы России, сообщается на сайте Объединенного госархива Челябинской области.

На кинофестивале жюри оценивало фильмы в пяти номинациях: документальные, игровые фильмы по пропаганде архивного дела; фильмы, пропагандирующие историческое наследие региона; телепрограммы по пропаганде архивного дела; телепрограммы, пропагандирующие историческое наследие; телесюжеты, основанные на архивных документах.

Во второй номинации (фильмы, пропагандирующие историческое наследие) фильм челябинских архивистов Галины Кибиткиной и Евгения Евстигнеева «Рапортуем товарищу Сталину занял первое место. Он рассказывает о хранящемся в фондах областного архива фоторапорте товарищу Сталину от большевиков Челябинской области за 1943 год. Картина создана в жанре документального расследования, в котором авторы воссоздают историю появления на свет уникального документа.

В номинации „телепрограммы по пропаганде архивного дела“ первое место также завоевала телепередача „Государственный архив“ из цикла „Это Челябинск“, подготовленной журналистами телеканала СТС совместно с ОГАЧО.

Напомним, что „АиФ-Челябинск“ сотрудничает с областным госархивом и реализует несколько совместных медийных проектов: „Особая папка“, „Челябинская область в лицах и документах“ и т.д.