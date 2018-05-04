В Волгограде подвели итоги международного фестиваля «Вкратце!»

Творческая программа мероприятия в этом году длилась семь дней и проходила на различных площадках г. Волгограда и г. Волжского. Это и творческие мастерские, и городские библиотеки, и даже планетарий.

Особенностью этого кинофестиваля было участие в нем детской программы с темой «Путешествие».

За эту неделя любопытному зрителю была представлена насыщенная программа, которая включала:

―50 короткометражек

— 23 детских фильма

— 10 стран-участниц

— детские фестивальные дни — мастер-классы по анимации и театрально-цирковому искусству

— музыкальные концерты и дискуссии.

Среди стран-участниц по количеству представленных работ лидировали Россия и Германия, были также участники из Франции, Камбоджи, Китая, Греции, Испании, Кореи, Казахстана и Австрии.

Всего же в этом году на конкурс пришло около 300 заявок.

По словам организаторов, представленные работы были очень сильными, поэтому выбор был особенно сложным. Общий хронометраж конкурсной программы составил более 15 часов.

В результате экспертной оценки были определены победители:

— 2 место — The Transfer/ «Сопровождение» (Германия, реж. Михаил Грудский);