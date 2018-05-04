В Волгограде подвели итоги международного фестиваля «Вкратце!» 

Творческая программа мероприятия в этом году длилась семь дней и проходила на различных площадках г. Волгограда и г. Волжского. Это и творческие мастерские, и городские библиотеки, и даже планетарий.
Особенностью этого кинофестиваля было участие в нем детской программы с темой «Путешествие».
За эту неделя любопытному зрителю была представлена насыщенная программа, которая включала:
―50 короткометражек
— 23 детских фильма
— 10 стран-участниц
— детские фестивальные дни — мастер-классы по анимации и театрально-цирковому искусству
— музыкальные концерты и дискуссии.
Среди стран-участниц по количеству представленных работ лидировали Россия и Германия, были также участники из Франции, Камбоджи, Китая, Греции, Испании, Кореи, Казахстана и Австрии.
Всего же в этом году на конкурс пришло около 300 заявок.
По словам организаторов, представленные работы были очень сильными, поэтому выбор был особенно сложным. Общий хронометраж конкурсной программы составил более 15 часов.
Компетентное жюри составили: Лариса Маркина, режиссёр, директор Театра-цирка «Монгольфьери» (Санкт-Петербург, Россия); Наталья Березовая, режиссёр-аниматор (Москва, Россия); Эгмонт Элшнер, представитель Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Шлингель» (Хемниц, Германия); Алексей Медведев, программный директор международных кинофестивалей (Москва, Россия); Дмитрий Скворцов, специалист по философии кино (Волгоград, Россия).
В результате экспертной оценки были определены победители:
— 1 место — «Скоро весна» (Россия, реж. Тамара Бочарова);
— 2 место — The Transfer/ «Сопровождение» (Германия, реж. Михаил Грудский);
— 3 место — «В объятиях моря» (Россия, реж. Дмитрий Моисеев). Приз зрительских симпатий получил фильм «Чудная баба» (Россия, реж. Данила Дунаев).