Андрей Малахов узнал, как сложилась судьба самых красивых актрис советского кинематографа

Первой взяла слово вдова Андрея Миронова и актриса фильма «17 мгновений весны» Екатерина Градова . По ее словам, уйти из профессии она во многом была вынуждена из-за мужа, который нуждался в нормальной семье, заботе и поддержке. «Он тогда сказал: „Я на звезде не женился, я хочу, чтобы была нормальная семья“. На этом моя история с кинематографом закончилась», — вспоминает Градова.

После смерти Миронова актриса ушла и из театра, где проработала долгие годы. «Самый главный толчок произошел, когда умер Андрей — его гроб стоял на сцене театра „Сатиры“. После этого я туда больше не возвращалась», — признается артистка. В 1991 году Градова вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал ученый-физик Игорь Тимофеев . Супруги не только узаконили отношения и обвенчались, но и взяли ребенка из детского дома — Алексея они воспитали как родного сына. Сейчас все свое время Екатерина Георгиевна посвящает семье и служению Богу.

После смерти Миронова Екатерина Градова вышла замуж во второй раз, но в кино так и не вернулась/Фото: кадр из передачи

Следующий эпизод программы посвятили актрисе Виктории Островской, которая прославилась после эпизодической роли в фильме «Бриллиантовая рука». По словам женщины, в кино она попала совершенно случайно. На момент проб она работала диспетчером на автобазе. «Мне сделали фотокарточку, Гайдай утвердил меня на эту роль без проб. Я была рыжая, наглая. Получила за это какие-то копейки», — рассказала Островская. Уже 20 лет она не занимается актерской профессии, вместо этого преподает оздоровительную гимнастику, помогает семье и ухаживает за животными. Островская обожает кошек, восемь из них она подобрала на улице.

Виктория Островская прославилась после эпизодической роли роли в фильме «Бриллиантовая рука»/Фото: кадр из передачи

Актрисе Ольге Мелиховой , прославившейся после фильма «Отпуск за свой счет», пришлось перебраться из России в Финляндию, где она живет последние годы. «Я переехала за любимым человеком, а потом так и осталась здесь», — признается Мелихова. В чужой стране ей приходится непросто, однако возвращаться на родину Ольга не намерена.

Ольга Мелихова прославилась после роли в фильме «Отпуск за свой счет»/Фото: кадр из передачи

Анастасия Немоляева , сыгравшая в фильме «Курьер», также связала свою жизнь с иностранцем. Ее мужем стал мужчина — наполовину японец. В браке родилось двое дочерей-красавиц. Семья всячески помогает актрисе развивать ее таланты. Кроме работы в кино и театре Анастасия занимается искусством, она расписывает мебель. Одним из крупных заказчиков Немоляевой в свое время был роман Абрамович и его жена Ирина.

Анастасия Немоляева сыграла главную роль в фильме «Курьер»/Фото: кадр из передачи

Финальный эпизод программы посвятили актрисе Ирине Акуловой, всероссийскую известность которой принес фильм «Экипаж». Правда, уже 25 лет она не снимается в кино и прячется от публики. «Когда МХАТ распался, я оказалась на перепутье, я была против раздела, ушла к Дорониной, но у нас не сложилось творческих отношений», — призналась Акулова. Сейчас она живет в своем доме в Ивановской области на государственную пенсию. «В ноябре прошлого года я похоронила маму, до этого — отца. Вы не представляете, как это больно и тяжело», — констатировала Акулова. В программе также показали интервью ее родительницы, которая рассказала, что в непростые периоды Ирина злоупотребляла алкоголем. К слову, сейчас, по словам актрисы, с вредной привычкой покончено.

Ирина Акулова прославилась после выхода на экраны фильма «Экипаж»/Фото: кадр из передачи