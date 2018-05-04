Фильм «Распрекрасный принц» не получит прокатное удостоверение на 24 мая 

В Минкульте ссылаются на правила выдачи прокатных удостоверений, где сказано, что, если на одной дате выходят фильмы схожие по жанру и рассчитанные на одного и того же зрителя, ведомство настоятельно предлагает дистрибьютерам провести переговоры и решить между собой, кому подвинуться.
То что «Садко» и «Распрекрасный принц» рассчитаны немного на разную аудиторию и что 24 мая — последний уикенд перед летними каникулами, вопрос другой. Главное здесь то, что попытки регулировать рынок не прекращаются и вреда от этого больше, чем пользы отдельно взятому отечественному фильму.
Страдает целая индустрия: люди меньше ходят в кино, в деньгах теряют кинотеатры. Вот что говорит главный редактор портала KINODATA про Сергей Лавров:
Сергей Лавров главный редактор портала KINODATA «Я не думаю, что это поможет „Садко“. Все зависит от того, получился мультфильм или нет, потому что все российские мультфильмы собирают только в новогодние праздники, в частности „Богатыри“. Все остальные мультфильмы за последние три года по соотношению бюджет и сборы провалились в прокате. Они могут говорить, что это кассовый успех, но на самом деле они все убыточные. Только „Богатыри“ и „Иван Царевич и Серый Волк“ были прибыльными, потому что стояли на Новый год».
Упомянутые кассовые победы принадлежат продюсеру Сергею Сельянову, он же выпускает «Садко». На рынке даже поговаривают, что в теории он мог попросить Минкульт о поддержке.
Так называемая «чистая дата» для многих сейчас большое искушение, но доказательств никаких, да и как заподозрить? Вот что говорил накануне выхода фильма «О чем говорят мужчины» его продюсер Ростислав Хаит:
— Мы бы хотели, чтобы у нас была «чистая дата», не было конкурентов и так далее, но есть внутреннее ощущение, что использовать не очень хорошие рычаги, связи и знакомства — это неправильно.
— То есть вы за рынок, а не за свой собственный бизнес?
— Мы за свой бизнес и хотим заработать деньги, но на конкурентной основе. Мы обсуждали это с Сельяновым и пришли к выводу, что мы не будем просить. Неизвестно, может, нам бы и отказали, ведь у нас нет таких ресурсов. Это не поиск справедливости и не надежда, что она есть в этом мире: справедливости нет. Просто нам внутренне с таким ощущением проще жить.
Министр культуры Мединский не раз говорил о том, что для премьер российских фильмов график релизов нужно очищать или даже, как теперь, говорят «раздвигать». За последние полгода случаи регулирования были один скандальнее другого.
Самые громкие кейсы — попытка передвинуть детский «Паддингтон» и отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина». Уже потом хотели было отправить на 11 мая «Мстителей» якобы потому, что 3 мая выходит «Собибор», но смысл конкурентной борьбы как раз в том, что зрителя не заставить, и пойдет он именно на тот фильм, на который хочет.
В ночь с четверга на пятницу в кассу стояли не только за билетами на супергеройский блокбастер, но и на режиссерский дебют Константина Хабенского.