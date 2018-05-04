Фильм «Распрекрасный принц» не получит прокатное удостоверение на 24 мая

Минкульте ссылаются на правила выдачи прокатных удостоверений, где сказано, что, если на одной дате выходят фильмы схожие по жанру и рассчитанные на одного и того же зрителя, ведомство настоятельно предлагает дистрибьютерам провести переговоры и решить между собой, кому подвинуться.

То что «Садко» и «Распрекрасный принц» рассчитаны немного на разную аудиторию и что 24 мая — последний уикенд перед летними каникулами, вопрос другой. Главное здесь то, что попытки регулировать рынок не прекращаются и вреда от этого больше, чем пользы отдельно взятому отечественному фильму.

Страдает целая индустрия: люди меньше ходят в кино, в деньгах теряют кинотеатры. Вот что говорит главный редактор портала KINODATA про Сергей Лавров

Сергей Лавров главный редактор портала KINODATA «Я не думаю, что это поможет „Садко“. Все зависит от того, получился мультфильм или нет, потому что все российские мультфильмы собирают только в новогодние праздники, в частности „Богатыри“. Все остальные мультфильмы за последние три года по соотношению бюджет и сборы провалились в прокате. Они могут говорить, что это кассовый успех, но на самом деле они все убыточные. Только „Богатыри“ и „Иван Царевич и Серый Волк“ были прибыльными, потому что стояли на Новый год».

Упомянутые кассовые победы принадлежат продюсеру Сергею Сельянову , он же выпускает «Садко». На рынке даже поговаривают, что в теории он мог попросить Минкульт о поддержке.

Так называемая «чистая дата» для многих сейчас большое искушение, но доказательств никаких, да и как заподозрить? Вот что говорил накануне выхода фильма «О чем говорят мужчины» его продюсер Ростислав Хаит

— Мы бы хотели, чтобы у нас была «чистая дата», не было конкурентов и так далее, но есть внутреннее ощущение, что использовать не очень хорошие рычаги, связи и знакомства — это неправильно.

— То есть вы за рынок, а не за свой собственный бизнес?

— Мы за свой бизнес и хотим заработать деньги, но на конкурентной основе. Мы обсуждали это с Сельяновым и пришли к выводу, что мы не будем просить. Неизвестно, может, нам бы и отказали, ведь у нас нет таких ресурсов. Это не поиск справедливости и не надежда, что она есть в этом мире: справедливости нет. Просто нам внутренне с таким ощущением проще жить.

Министр культуры Мединский не раз говорил о том, что для премьер российских фильмов график релизов нужно очищать или даже, как теперь, говорят «раздвигать». За последние полгода случаи регулирования были один скандальнее другого.

Самые громкие кейсы — попытка передвинуть детский «Паддингтон» и отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина». Уже потом хотели было отправить на 11 мая «Мстителей» якобы потому, что 3 мая выходит «Собибор», но смысл конкурентной борьбы как раз в том, что зрителя не заставить, и пойдет он именно на тот фильм, на который хочет.