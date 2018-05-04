Блейк Лайвли расфолловила Райана Рейнольдса в соцсетях

Рекламные кампании перед премьерами фильмов зачастую бывают весьма экстравагантными. Например, перед выходом первой части трилогии «Голодных игр» студия Lionsgate развернула целую фэшн-кампанию и запустила сайт, рассказывающий о моде Капитолия, а в преддверии «Дэдпула» в Сети то и дело появлялись постеры, показывающие циничного и, в общем-то, довольно кровожадного супергероя в образе примерного семьянина и даже ассистента, помогающего медсестре принимать роды. Райан Рейнольдс наверняка все это помнит… И все же даже для него стало сюрпризом неожиданное исчезновение супруги Блейк Лайвли из Instagram, в котором актриса расфолловила всех, в том числе и самого Райана, удалив все до последней фотографии.

«Да, она действительно это сделала. И я очень расстроен из-за этого. Это ужасный способ узнать, что тебя выгнали из дома. Просто ужасно», — признался Рейнольдс в соцсетях, вызвав тем самым волну недоумения среди поклонников пары.

На самом деле объяснение этому самое простое: все ради поддержки нового фильма «Простая просьба», в котором Блейк сыграла главную роль девушки по имени Эмили Нельсон. По сюжету ее героиня исчезает, а лучшая подруга Эмили отправляется на поиски (именно поэтому Лайвли подписалась на 38 рандомных аккаунтов девушек, которых по случайности зовут Эмили Нельсон). Судя по всему, таким Instagram Блейк останется вплоть до 13 сентября, пока картина не выйдет в мировой прокат. Надеемся, что актриса догадалась заархивировать хотя бы некоторые публикации, чтобы потом можно было вернуть их на место, а не просто удалила все снимки до единого!

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