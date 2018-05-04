Райан Рейнольдс рассказал, что Disney заставила его вырезать из «Дэдпула 2» шутку

Также актёр в очередной раз дал понять, что хотел бы добавить в команду супергероев Росомаху.

Продюсер и сценарист грядущего сиквела «Дэдпула» Райан Рейнольдс , также сыгравший в обоих фильмах главную роль, заявил, что ему пришлось отказаться от одной из многочисленных шуток картины по настоянию новых владельцев студии Fox из Disney

По словам Рейнольдса, впоследствии он решил, что отсутствие этой шутки в сценарии оказалось к лучшему.

Это для меня больное место, потому что в фильме была шутка, которой теперь в нём нет. Вероятно, мне даже нельзя об этом говорить, но Fox заставили меня убрать её.

Тут дело больше в Disney, так как это сделали они. Но вспоминая ситуацию, мне кажется что, возможно, это было правильное решение.

актёр, сценарист, продюсер

Актёр не рассказал, какой темы касалась шутка, но отметил, что в сиквеле, например, будет юмор, связанный с анимационным фильмом Disney «Холодное сердце».

Несмотря на то, что будущее франшизы после закрытия сделки между Fox и Disney пока неизвестно, Рейнольдс всё же думает над возможным развитием сюжета в следующих фильмах серии. Например, он снова заявил, что хотел бы сняться вместе с Хью Джекманом , который в последний раз сыграл Росомаху в фильме «Логан» 2017 года.

Рейнольдс дал понять, что в этой версии вселенной «Людей Икс» Росомаха по-прежнему жив, поэтому ничего не мешает ещё раз показать его. Однако для этого придётся уговорить самого Джекмана.

В моём таймлайне он жив и здоров. Где-то тут бегает Логан со своей волосатой грудью и острыми когтями, чувствует себя превосходно и готов отправиться в бой. Мне бы это очень понравилось. Думаю, что убедить в этом Джекмана будет почти невозможно, но в этой вселенной нет никого, кого бы я любил как друга больше него. Он просто лучший.

актёр, сценарист, продюсер

Пока точно неизвестно, перенесёт ли Disney героев из «Людей Икс» и «Дэдпула», права на которых перейдут от Fox, в киновселенную Marvel. Ранее руководитель Marvel Studios Кевин Файги заявил, что студия ещё даже не думала об этом, а что-то конкретное можно будет сказать лишь после завершения поглощения, то есть не раньше 2021 года.

Премьера «Дэдпула 2» в России состоится уже 17 мая.

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