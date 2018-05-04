Коротко: три фильма о войне, «Мстители» и «Остров собак» 

Все звезды Вселенной Marvel в одной фильме, лучшая картина о войне «Летят журавли» и приключения альфа-псов от Уэса Андерсона — что посмотреть в кино на этой неделе. «Мстители: Война бесконечности» /Avengers: Infinity War Смотреть трейлер
Третья часть франшизы примечательна не только беспрецедентно звездным составом (от Роберт Дауни-мл, Скарлетт Йоханссон, Бенедикта Камбербэтча, Гвинет Пэлтроу до Бенисио Дель Торро, Тома Хиддлстона, Криса Эванса и многих других), но и столкновением всех супергероев Вселенной Marvel.
С 3 мая «Остров собак» / Isle of Dogs
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Уэс Андерсон создал кукольно-анимационную Вселенную, в которой японская речь со специально сочиненными хайку звучит без перевода.
С 3 мая «Собибор»
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Константин Хабенский дебютировал в режиссуре пеплумом о восстании узников польского концлагеря Собибор в 1943 году, и сам же исполнил в нем главную роль.
С 3 мая Спецпоказ «Летят журавли»
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В киноцентре «Родина» в субботу покажут на большом экране один из лучших фильмов о войне — отреставрированную копию картины Михаила Калатозова.
5 мая Спецпоказ «Пианиста»
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В «Родине» же в воскресенье покажут знаменитую картину Романа Полански, в основу которой легли мемуары музыканта Владислава Шпильмана.
6 мая