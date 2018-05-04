В Детройте установят трёхметровую статую Робокопа из бронзы

Деньги собрали с помощью пожертвований.

В американском городе Детройт, где разворачивалось действие фильма «Робокоп», поставят бронзовую фигуру главного героя картины — киборга, созданного на базе нервной системы погибшего полицейского Алекса Мёрфи.

Высота статуи составит более трёх метров. Группа пользователей Фейсбука сама спланировала бюджет и обсудила детали со скульпторами, а итоговую модель персонажа сделали с помощью 3D-сканирования внешности Робокопа из первой части. Деньги на создание и установку статуи на площади около Научного центра штата Мичиган собирали с помощью пожертвований на Kickstarter — итоговая сумма составила около 70 тысяч долларов.

Фото: Detroit Informer

Идея монумента возникла ещё в 2011 году, когда в Филадельфии установили статую Рокки Бальбоа из серии «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Сначала авторы планировали сделать огромный двухметровый бюст Робокопа, но позднее смогли собрать больше заявлённых 50 тысяч долларов и решили сделать полноценную статую. Фигура отливалась из бронзы по частям.

Организаторы уже обсудили детали с представителями Научного центра и выбрали место для фигуры. Примерной датой установки Робокопа пока был выбран конец мая.

Всего в оригинальной серии с 1987 по 1993 год вышло три фильма, а в 2014-м на экраны вышел современный ремейк самой первой части, главную роль в котором сыграл Юэль Киннаман («Отряд самоубийц», сериалы «Видоизменённый углерод» и «Карточный домик»).

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