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Можно брать. Светильник в детскую комнату из IKEA. Не страшный
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Можно брать. Светильник в детскую комнату из IKEA. Не страшный 

iPhones.ru 58 минут назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Светильник в детскую комнату из IKEA. Не страшныйЯ — давний фанат творчества Стивена Кинга. Цикл «Тёмная Башня» для меня самый ТОП, но и ужасы от Короля Ночи отлично заходят под вечерний кофе.
И если моей любимой серии не повезло с экранизацией, то фильмы ужасов по Стивену Кингу очень часто выстреливают. Недавний фильм «Оно» доказал, что интерес к жанру не иссякает.
Недавно нашёл тот самый шарик из фильма, как и полагается, в самом неожиданном месте.
В IKEA.
Шведы (теперь уже голландцы 😄) продают его в качестве светильника. По традициям, назвали Дрёминге. Это обычный проводной бра с Е14 цоколем и плафоном в виде красного шарика. Технически, можно спрятать проводку и завести его на общий выключатель. Лампу надо покупать отдельно.
В описании сказано, что светильник «дает мягкое приятное освещение». Красное. Не знаю как на вас, но на меня он нагоняет жуть. Особенно если его включить: тень от креплений расходятся шестью лучами, будто лапки паука. Брр.
В общем, отличный предмет интерьера, можно брать.
А если серьёзно — для ребёнка, который не смотрел «Оно» это всего лишь милый шарик. Главное не показывать ему этот фильм. Ну либо купить светильник в других цветах.
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