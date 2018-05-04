Можно брать. Светильник в детскую комнату из IKEA. Не страшный

Можно брать. Светильник в детскую комнату из IKEA . Не страшныйЯ — давний фанат творчества Стивена Кинга . Цикл «Тёмная Башня» для меня самый ТОП, но и ужасы от Короля Ночи отлично заходят под вечерний кофе.

И если моей любимой серии не повезло с экранизацией, то фильмы ужасов по Стивену Кингу очень часто выстреливают. Недавний фильм «Оно» доказал, что интерес к жанру не иссякает.

Недавно нашёл тот самый шарик из фильма, как и полагается, в самом неожиданном месте.

В IKEA.

Шведы (теперь уже голландцы 😄) продают его в качестве светильника. По традициям, назвали Дрёминге. Это обычный проводной бра с Е14 цоколем и плафоном в виде красного шарика. Технически, можно спрятать проводку и завести его на общий выключатель. Лампу надо покупать отдельно.

В описании сказано, что светильник «дает мягкое приятное освещение». Красное. Не знаю как на вас, но на меня он нагоняет жуть. Особенно если его включить: тень от креплений расходятся шестью лучами, будто лапки паука. Брр.

В общем, отличный предмет интерьера, можно брать.

А если серьёзно — для ребёнка, который не смотрел «Оно» это всего лишь милый шарик. Главное не показывать ему этот фильм. Ну либо купить светильник в других цветах.

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