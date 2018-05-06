Ещё
Актеров «Темного Феникса» собирают для пересъемки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актеров «Темного Феникса» собирают для пересъемки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр
Саймон Кинберг, режиссер картины "Люди Икс: Темный Феникс", собирается снова встретиться на площадке с актерами, принимающими участие в съемках новой серии популярной франшизы Marvel.
Кинберг сообщил, что ничего странного в пересъемках нет, особенно если это касается крупнобюджетного фильма. Режиссер отметил, что рад возможности уделить работе над проектом еще больше времени. А вот поклонники и эксперты высказали мнение, что перенос премьеры фильма связан с продажей FOX кинокомпании Walt Disney.
Напомним, что теперь дата выхода новых "Людей Икс" — 14 февраля 2019 года.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?1
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу31
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
10 сериалов, которые смотрят запоем8
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение