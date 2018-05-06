Актеров «Темного Феникса» собирают для пересъемки 

Саймон Кинберг, режиссер картины "Люди Икс: Темный Феникс", собирается снова встретиться на площадке с актерами, принимающими участие в съемках новой серии популярной франшизы Marvel.
Кинберг сообщил, что ничего странного в пересъемках нет, особенно если это касается крупнобюджетного фильма. Режиссер отметил, что рад возможности уделить работе над проектом еще больше времени. А вот поклонники и эксперты высказали мнение, что перенос премьеры фильма связан с продажей FOX кинокомпании Walt Disney.
Напомним, что теперь дата выхода новых "Людей Икс" — 14 февраля 2019 года.