Минкульт продолжает наступление на кинопродюсеров

Министерство культуры вместе с Фондом кино пожаловалось в Генпрокуратуру сразу на 21 кинокомпанию. «В этом списке немало жуликов», — объяснил министр Владимир Мединский . В черный список Минкульта в этот раз попали те, кто получил бюджетные средства, а картину в принципе не снял, и те, кто брал у Фонда кино взаймы, но деньги так и не вернул.

Например, «Да Студия» брала на мультфильм « Сергий Радонежский » 60 млн рублей. Компании «Контакт медиа» на производство мультика «Кузька в заколдованном царстве» выделили 47 млн рублей. Она должна была показать фильм зрителю еще четыре года назад. В этом перечне и фильм о супергероях «Защитники» компании Enjoy Movies. На него Сарик Андреасян потратил 380 млн рублей, 51 из которых получил от Фонда кино. Эти деньги компания должна была вернуть, но картина провалилась в прокате.

Фонд кино судился с Enjoy Movies, и стороны разошлись мирным соглашением. Большая часть долга уже выплачена, но компания сорвала сроки по последнему траншу. Минкульту, если он действительно хочет развивать киноиндустрию, не стоит рубить сплеча, с каждой историей следует разбираться отдельно, считает гендиректор «Эпик Медиа» Алексей Моисеев

Алексей Моисеев гендиректор «Эпик Медиа» «Кинопроизводство предполагает значительное количество форс-мажора. Например, они договорились с какими-то актерами или режиссерами значимыми, которые собирались делать этот проект, но по каким-то причинам — занятости актеров, или режиссер, например, потерял интерес к этому проекту — они сделать его не смогли. Так как очень важным фактором создания фильма, который они собирались сделать, являлось участие этих персонажей, соответственно, сам фильм просто не состоялся. Куда делись деньги: потратили ли они их просто в подготовительном периоде, тоже не рассчитав свои силы, или просто куда-то они испарились — это другой вопрос. „Защитники“, претензии, которые к фильму есть, — это очень хороший пример, потому что государство дало деньги на прорывной фильм, который мог стать прорывным фильмом. Да, он не стал, но никаких вопросов к создателям фильма „Защитники“ с точки зрения траты денег нет. Они выложились по полной, сделали все, что могли, но просто не всегда фильмы собирают. Мы можем спорить о творческой составляющей, но то, что в случае фильма „Защитники“ создатели сделали все, что могли, и потратили все копейки на производство, прямо все деньги, это видно на экране, что они все, что могли, сделали. Просто так получилось, что фильм не сработал, поэтому „Защитники“ при чуть большем везении, может быть, чуть-чуть большем творческом подходе могли собрать очень-очень много денег и стать вообще прорывным фильмом для российского кино, русским фильмом о супергероях. Их создателям надо только поклониться. Если государство будет финансировать такие фильмы, как „Защитники“, там, где люди стараются и вкладывают деньги в кино, — это правильный путь».

Несмотря на предстоящее формирование нового правительства, в активных действиях Минкульта не надо искать политической подоплеки, убежден директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов:

Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований «Я думаю, что искать какую-то политическую конъюнктурную подоплеку в действиях Минкульта не стоит. Последовательно в последнее время Минкульт проводил достаточно жесткую политику в отношении точности исполнения государственного задания, государственного заказа. Те шаги, которые сейчас предпринимаются, они достаточно рутинные, и абсолютно точно подобные вещи никак не могут, даже с точки зрения сложностей, медлительности процедуры и всей бюрократической специфики, не могут быть привязаны к какому-то конкретному поводу. Здесь это плановая работа, которой не стоит придавать какое-то политическое звучание».