Что смотреть в кино на этой неделе

История о единственном успешном восстании узников концлагеря во время Второй мировой войны, анимационная лента на политическую тематику от режиссёра «Отеля „Гранд Будапешт“, вернувшаяся на экраны драма — четырёхкратный обладатель премии „Сезар“ и девятнадцатый фильм кинематографической вселенной Marvel. Главные кинопремьеры этой недели — в материале RT.

»Собибор»

Картина основана на реальных событиях — восстании узников нацистского концентрационного лагеря на территории Польши в 1943 году, единственном успешном мятеже в истории Второй мировой войны, а у всех действующих лиц есть реальные прототипы.

Подробнее о фильме — в материале RT.

«Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War)

Эти «Мстители» стали девятнадцатым фильмом кинематографической вселенной Marvel и кульминацией десятилетней истории экранизации франшизы. По сюжету супергерои из разных команд объединяются, чтобы противостоять суперзлодею Таносу. На экране можно будет увидеть команду Стражей Галактики, Тора, Доктора Стрэнджа, Чёрную Пантеру, Халка, Железного человека и многих других.

Мнения поклонников фрашизы относительно картины разделились: одни считают её шедевром, другие — кинолентой поверхностной и затянутой.

«Остров собак» (Isle of Dogs)

Isle of Dogs — первый фильм многократного оскаровского лауреата Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт», «Королевство полной луны», «Бесподобный мистер Фокс»), в котором затронута политическая тематика. Тем удивительнее, что картина эта — анимационная и рассказывается в ней о геноциде собак (согласно сюжету мэр вымышленного японского города пытается истребить псов и для этого посылает их на остров-свалку).

«Остров собак» стал фильмом открытия 68-го Берлинского кинофестиваля и впоследствии был награждён Серебряным Медведем за лучшую режиссёрскую работу.

«Старое ружьё» (Le vieux fusil)

На большом экране теперь можно увидеть и военный фильм Робера Энрико 1975 года выпуска «Старое ружьё» — легендарную картину, в своё время получившую массу восторженных отзывов со стороны зрителей и сразу три «Сезара» — в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» ( Филипп Нуаре ) и «Лучшая музыка к фильму» (Франсуа де Рубе). В 1985 году картина была удостоена премии «Сезар Сезаров».

Главный герой этой киноленты, обезумевший от горя хирург Жюльен Дандьё, решает в одиночку истребить повинный в смерти его семьи отряд эсэсовцев. В основу «Ружья» положены реальные события — печально известное массовое убийство в Орадур-сюр-Глан.