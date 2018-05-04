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Лучшие роли Одри Хепберн
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Лучшие роли Одри Хепберн 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
4 мая весь мир киноискусства отмечает знаменательную дату — 89 лет со дня рождения великой актрисы Одри Хепберн. В этот день «Вечерка» хочет напомнить своим читателям о лучших ролях одной из прекраснейших женщин XX века.
Римские каникулы (1953 год)
Пожалуй, именно этот фильм, где Одри Хепберн сыграла в паре с Грегори Пеком, является настоящим стартом ее звездной карьеры. За роль принцессы Анны, сбежавшей в Рим для того, чтобы почувствовать прелести обычной жизни, актриса удостоилась премий Американской академии кинематографических искусств и наук (Оскар), BAFTA (Британская академия кино и телевизионных искусств) и «Золотого глобуса».
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