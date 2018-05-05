— Виктор, в последнее время популярны исторические сериалы. Не было желания поддаться веянию? — Было не просто желание, а большой соблазн. Я искренний почитатель исторического кино вообще и сериалов — в частности. Представьте, что с огромным удовольствием смотрю даже документальные сериалы, посвященные какому-либо периоду или событию в истории той или иной страны. Например, очень нравится британский документальный сериал «Монархия» с Дэвидом Старки. И в топе моих любимых фильмов уже 23 года неизменно пребывает «Храброе Сердце» Мела Гибсона. Но желание остаться простым зрителем исторического кино, не вдаваясь в его производственные технологии, заставило меня не поддаваться этому веянию и внутреннему соблазну. Как в детстве: однажды я понял, что в кукольном театре фигурками управляют люди, но заходить за ширму все равно не стал, хоть и очень хотелось увидеть, что там. — Почему вы захотели рассказать именно детективную историю? — Этот жанр интересовал меня всегда, а успех «Вижу-Знаю» показал, что мне не возбраняется в нем работать. (Смеется.) Смотря историческое кино, человек рефлексирует по поводу того, что «люди остались те же, только их испортил квартирный вопрос». В случае же с детективом у зрителя актуализуется одна из базовых антропологических функций — поиск разгадки и нахождение смысла некоей тайны. Если перефразировать Хейзингу, то детектив и его зритель как одно целое — это «человек ищущий». По-моему, этот архетип будет популярен и интересен вседа, что важно и с коммерческой точки зрения. Все-таки не будем забывать, что сериал — это еще и бизнес. — Где и как к вам приходят идеи: история Жанны из «Вижу-Знаю», которая «читает лица»; скандал вокруг дипломата Геннадия Веденеева, главного героя «Посольства»? У вас есть особенное место для творчества? — У меня (предполагаю, как и у многих других творческих людей) рождение идеи — процесс неоднообразный. Она может появиться из какой-нибудь незначительной мелочи, из одной детали или внезапно возникшего в сознании кадра, который становится художественным остовом будущего произведения, как это было с девушкой на велосипеде под дождем в культовом фильме Данелия и Шпаликова — моя любимая киноистория. Это может быть озарение, когда вдруг откуда-то приходит готовая идея. Настолько готовая и настолько целостная, что в первый момент возникает ощущение «дежавю» — так у меня было с Жанной. Наблюдая, как в тех или иных случаях ведет и чувствует себя человек, понимаешь, что его поведение вкупе со всеми причинно-следственными связями укладывается в некую сюжетную схему, которую можно спокойно «домыслить» и переформатировать в сценарий. Кстати, открою секрет: именно так появилась история с Веденеевым. В ее основе — очень конкретная особенность человеческой природы. Как известно, сны нередко демонстрируют нам наши скрытые, иногда нереальные страхи, извлекая их из подсознания. Спросите любого дипломата, что может привидеться ему в самом страшном сне на профессиональную тему? Не сомневаюсь, что одним из ответов будет: «Оказаться в дипломатическом скандале и опозорить свою страну». Так что с точки зрения чистой сценарной идеи сериал «Посольство» — это рассказ о таком страшном дипломатическом сне. — Действие сериала разворачивается в несуществующей стране Каледонии. Что значит это слово? — Каледония — это древнее название северной части Англии. Обычно отождествляется с Шотландией, это как бы ее устаревшее название. Есть еще и остров Новая Каледония — владение Франции в Тихом Океане. То есть под этим топонимом есть реально существующие географические и территориальные субъекты, которые, однако, не являются актуальными и суверенными государственными образованиями. Этот момент был для меня важен, чтобы подчеркнуть вымышленность событий и не вдаваться в конкретные подробности взаимоотношений с Россией конкретной страны, а представить сюжет в некоем обобщенном внешнеполитическом контексте. В то же время топоним «Каледония», согласитесь, очень подходит для названия реально существующей страны. Еще на первой стадии обсуждений идеи мы с генпродюсером НТВ Тимуром Вайнштейном в одном из московских кафе провели «полевой» эксперимент: начали расспрашивать официантов и посетителей, где находится Каледония. Представьте, самым популярным ответом был следующий: «Наверное, где-то рядом с Македонией». И нам сразу же стало понятно, что название для вымышленной страны выбрано очень удачно. Кадр из сериала «Посольство» — Вы подчеркиваете, что сюжет сериала — полностью выдуманная история. Но что-то же подтолкнуло вас к созданию ленты о наркотиках, дипломатах и спецслужбах. — Сериал «Посольство» — прежде всего политический сериал, политическая драма. Не секрет, что политические новости за прошедшие несколько лет стали доминирующими в ежедневно потребляемой нами информации. При этом, что интересно, не только не наблюдается отторжения этой информации со стороны потребителей, но и существуют признаки повышения интереса к мировой политике и к ее, скажем так, составляющим компонентам и действующим лицам. Уверен, что шумный успех ряда политических сериалов, снятых за последние 5-6 лет (таких, например, как «Карточный домик» с Кевином Спейси), обусловлен еще и этим фактором. Так что, во-первых, хотелось вписаться в этот очень популярный тренд. Во-вторых, было искреннее желание продемонстрировать важность работы дипломатов, невидимой обычным обывателям. Наконец, в-третьих, в личном плане сериал стал хорошей возможностью, так сказать, экранизировать свои знания о политике и внешнеполитических процессах. Очень надеюсь, что в результате получился интересный фильм и он понравится зрителю. — На проекте были консультанты — представители государственной власти. Значит, жизнь и работа дипломатов будет показана максимально правдоподобно? — Принцип, по которому в фильме демонстрируется работа дипломатов и их участие в политических событиях, соответствует принципу известной игры «Сто к одному». То есть, в качестве «правильных» определены те особенности жизни дипломатов и посольства в целом, которые соответствуют представлениям большинства опрошенных обывателей, в данном случае — зрителей. Хочу подчеркнуть: сериал «Посольство» — это не производственный фильм, в котором все представлено так, как происходит на самом деле. И я приношу свои извинения всем профессионалам, которые найдут расхождения между реальностью и тем, что показано на экране. Но это — кино, и мы должны были сделать его интересным и зрелищным. Кстати, наши консультанты — дипломаты, политики и политологи — с пониманием отнеслись к выбранному нами принципу, и мы быстро нашли компромиссы: все, что вы увидите в фильме, имеет право на существование в реальной жизни, но редко когда случается. (Смеется.) — Над вашим прошлым проектом, сериалом «Вижу-знаю», вы работали дистанционно. Как происходило создание «Посольства»? —Я продолжаю жить в Ереване и не собираюсь переезжать из моего родного города, хотя очень часто бываю в Москве. Так что и над этим проектом я во многом работал дистанционно: современные технологии позволяют практически не замечать расстояний. — Теперь вы продюсер с опытом — стали строже, требовательнее? — Да, я стал строже и требовательнее, но прежде всего — к себе. — Чье мнение может заставить вас изменить сюжет, идею — коллег на площадке, друзей, супруги? — Я всегда открыт к обсуждениям с профессионалами, будь то мои друзья или коллеги, и готов работать над продуктом и улучшать его чуть ли не до бесконечности. Что касается супруги, то она никогда не вмешивается в мои дела, в том числе творческие. Плюс — она крайне субъективна: жене безоговорочно нравятся все мои идеи и произведения с самого первого взгляда. (Смеется.) — В вашем новом проекте снимаются Гела Месхи, Виктория Толстоганова, Игорь Ливанов. Вы участвовали в отборе главных героев? С кем удалось пообщаться лично? — В отборе главных героев я, конечно же, участвовал наравне с моим сопродюсером и другом Михаилом Волобуевым. В создании актерского ансамбля, который, на мой взгляд, получился блестящим, очень помогло руководство НТВ во главе с гендиректором Алексеем Земским, за что я очень благодарен. А вот пообщаться со всеми актерами, к сожалению, не удалось. Надеюсь восполнить этот очень обидный для меня пробел в ближайшем будущем. Теперь же, пользуясь случаем, хочу выразить свое искренне восхищение их мастерством, как и работой режиссера Артема Аксененко, оператора Василия Грозного, всей творческой и продюсерской группы. Кадр из сериала «Посольство» — Чтобы сериал запомнился, в нем должна быть «фишка» — в чем главная особенность «Посольства»? — Я не хотел бы сейчас, перед премьерой, говорить об особенностях и «фишках» сериала — очень надеюсь, что их заметит и оценит наш зритель. А может быть, и расскажет о нем в комментариях к фильму: благо, сейчас есть много разных площадок, где сами зрители выступают в роли кинокритиков. Но все же отмечу один момент: это политический детектив, основанный на актуальных, а не исторических темах, в котором задействованы действующие лица-персонажи высшего политического уровня. И в этом роде «Посольство» — первый такой фильм чуть ли не после знаменитого «Загона» Игоря Гостева. — У Вас за плечами КВН, политическая журналистка, госслужба, теперь — продюсирование сериалов. Чего ждать от вас в ближайшее время? Может быть, книгу или мультфильм для детей? Или кино с вашем участием? В кино я точно сниматься не собираюсь. В свое время именно поэтому — надо сказать, скрепя сердце — ушел из КВН: актер из меня никудышный. В детском жанре и в анимационном кино ни в качестве сценариста, ни в качестве продюсера никогда себя не пробовал — не знаю. Если подвернется хороший проект или предложение, почему бы и нет? Уже сейчас работаю над двумя-тремя новыми сценариями. И, раскрывая секреты, рабочее название одного из них — это еще один политический детектив — «Посольство-2: РашнГейт». Продолжаю активно заниматься научной деятельностью. На днях в издательстве армянского научного фонда «Нораванк» выйдет в свет моя новая монография на русском языке под названием «Политический дискурс в современном обществе». Что касается остального — все возможно. Не исключаю, что когда-нибудь в будущем вновь займусь политикой или же окажусь на государственной службе. — Если спросить у ваших детей: «Кем работает папа?» — что они ответят? — Есть много смешных историй. Одна из них такая: учительница, которая преподавала мне и знает меня с детства, спрашивает: «Маша, а кем работает твой папа?» Дочь не задумываясь отвечает: «Мой папа — врач». Преподаватель в недоумении: либо Маша что-то путает, либо я еще и врач (или стал им за прошедшие несколько дней), но об этом ей ничего не известно. Потом, конечно, все выяснилось: Маша хотела сказать, что я доктор политических наук. Ну а если доктор — то, значит, врач. — Чем хотят заниматься Мария и Эрнест? — В этом вопросе в их возрасте — 6 и 8 лет — все зависит от времени суток и настроения: музыкантом, учителем, ученым, телеведущим, звездой эстрады, водителем, полицейским, космонавтом, врачом и так далее. Как и у всех детей. — Находите ли вы время для семейного отдыха, совместных каникул? — Времени для отдыха при моей загруженности бывает немного, но летний отпуск— это обязательная часть программы. Мы очень любим отдыхать в Греции: гостеприимный народ, синее море и хорошая кухня — что еще нужно? Надеюсь, удастся выбраться и в этом году.
Сериал «Посольство» на НТВ С 7 мая. В 21.00