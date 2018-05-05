Каннский кинофестиваль: 10 интересных фактов из истории кинофестиваля

За свою, более чем 70-летнюю историю Каннский фестиваль успел открыть не только культовых деятелей кино и новые фильмы, но и смог обрасти большим количество интересных историй и фактов. Сегодня мы решили вспомнить самые яркие из них. Каннский кинофестиваль: 10 интересных фактов из истории кинофестиваляВ 1957 году в рамках премьеры блокбастера «Вокруг света за 80 дней», продюсер фильма Майкл Тодд решил устроить вечеринку, куда пригласил

журналистов, звезд и живых тигров. Животные, не привыкшие к вспышкам фотокамер

и светским беседам, недолго думая, решили закусить гостями вечеринки. К счастью, никто не пострадал, но инцидент до сих пор считается самым скандальным

в истории фестиваля.

В 1968 году Каннский фестиваль был закрыт за несколько дней

до его официального окончания. Дело в том, что в это время во Франции проходили

забастовки, на которые вышли тысячи французских студентов, рабочих и деятелей

искусства. Главные деятели кино того времени выступили за то, чтобы закрыть

кинофестиваль, чтобы таким образом проявить солидарность к участникам

восстания.

Среди тех, кто активно участвовал в событиях 1968 года, был Жан-Люк Годар. Режиссер-основоположник «новой волны», чьи фильмы прочно вошли в историю

мирового кинематографа. Его картины одинаково интересны профессиональным

кинематографистам и рядовым любителям хороших фильмов, но все же приходятся по душе не всем. В 1985 году Годар приехал в Канны со своей новой картиной

«Детектив» и во время выступления перед публикой в лицо режиссера внезапно

прилетел торт. Как оказалось, один из зрителей не понял сути фильма и решил

таким образом выразить недовольство Годаром и его режиссерскими навыками. Еще меньше с реакцией публики повезло режиссеру Винсенту Галло и его второму

фильму «Бурый кролик». Большая часть зрителей покинула зал еще по ходу действия

картины, а те зрители, что досидели до конца, подняли такой шум, что Галло

пришлось выйти на сцену и принести свои извинения за работу, пока актриса Хлоя

Севиньи, сыгравшая в фильме главную женскую роль, рыдала за кулисами.

Впрочем, порой режиссеры становились виновниками скандалов

по своей собственной вине. Эксцентричный Квентин Тарантино за историю Каннского

фестиваля танцевал с Уммой Турман на ковровой дорожке, пренебрегал дресс-кодом,

приезжая в Канны в джинсах и футболке, и выслушивая негативные оценки зрителей,

недолго думая, демонстрировал им средний палец.

Еще один бунтарь от кинематографа, некогда любимец Канн, Ларс Фон Триер в 2011

году в своем интервью неосторожно высказался по отношению к Гитлеру. Режиссер,

не стесняясь признался в своей симпатии к лидеру нацистов, чем тут же записал

себя в персоны нон-грата, чьи фильмы больше не появляются в программах

кинофестиваля.

Все действие в Каннах устраивается ради главной награды —

золотой пальмовой ветви. По аналогии с этой наградой, американские журналисты

придумали еще одну премию, которая присуждается лучшей собаке в фильме.

Называется эта награда «Пальмовая собака», и в разное время её получали Моисей

из «Догвилля», бульдог Марвин из «Паттерсона», Люси из «Венди и Люси», пудель

Бэйби Бой из «За канделябрами» и мопс из фильма «Мария-Антуанетта».

Не обошлось на Каннском фестивале из без акций протеста. В 1983 актриса Изабель Аджани, находящаяся на тот момент на пике популярности, и известная своим снобистским отношением к прессе, заявила, что не будет

позировать перед фотографами бесплатно. Она заключила контракт с несколькими

изданиями, а от остальных решила прятаться за своей сумочкой. Фотографы решили

не терпеть такую наглость, и когда Аджани появилась на красной дорожке, они демонстративно опустили свои фотоаппараты на землю и повернулись к актрисе

спиной.

В 2015 году Эмили Блант на фестивале ждал неприятный

сюрприз. Актриса решила обойтись без каблуков, поэтому под свое вечернее платье

надела элегантные босоножки, но секьюрити кинофестиваля слишком серьезно отнеслись

к дресс-коду и не пустили Блант на премьеру фильма «Кэрол». Кейт, конечно,

переобулась, но осталась недовольная произошедшим и заявила, что женщины имеют право

носить ту обувь, в которой им удобно. Организаторы фестиваля принесли свои

извинения, пообещав, что такого впредь не повторится, но феминистская

общественность развернула акцию в поддержку женщин в обуви на плоской подошве.