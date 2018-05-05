Каннский кинофестиваль: 10 интересных фактов из истории кинофестиваля 

За свою, более чем 70-летнюю историю Каннский фестиваль успел открыть не только культовых деятелей кино и новые фильмы, но и смог обрасти большим количество интересных историй и фактов. Сегодня мы решили вспомнить самые яркие из них. Каннский кинофестиваль: 10 интересных фактов из истории кинофестиваляВ 1957 году в рамках премьеры блокбастера «Вокруг света за 80 дней», продюсер фильма Майкл Тодд решил устроить вечеринку, куда пригласил
журналистов, звезд и живых тигров. Животные, не привыкшие к вспышкам фотокамер
и светским беседам, недолго думая, решили закусить гостями вечеринки. К счастью, никто не пострадал, но инцидент до сих пор считается самым скандальным
в истории фестиваля.
В 1968 году Каннский фестиваль был закрыт за несколько дней
до его официального окончания. Дело в том, что в это время во Франции проходили
забастовки, на которые вышли тысячи французских студентов, рабочих и деятелей
искусства. Главные деятели кино того времени выступили за то, чтобы закрыть
кинофестиваль, чтобы таким образом проявить солидарность к участникам
восстания.
Среди тех, кто активно участвовал в событиях 1968 года, был Жан-Люк Годар. Режиссер-основоположник «новой волны», чьи фильмы прочно вошли в историю
мирового кинематографа. Его картины одинаково интересны профессиональным
кинематографистам и рядовым любителям хороших фильмов, но все же приходятся по душе не всем. В 1985 году Годар приехал в Канны со своей новой картиной
«Детектив» и во время выступления перед публикой в лицо режиссера внезапно
прилетел торт. Как оказалось, один из зрителей не понял сути фильма и решил
таким образом выразить недовольство Годаром и его режиссерскими навыками. Еще меньше с реакцией публики повезло режиссеру Винсенту Галло и его второму
фильму «Бурый кролик». Большая часть зрителей покинула зал еще по ходу действия
картины, а те зрители, что досидели до конца, подняли такой шум, что Галло
пришлось выйти на сцену и принести свои извинения за работу, пока актриса Хлоя
Севиньи, сыгравшая в фильме главную женскую роль, рыдала за кулисами.
Впрочем, порой режиссеры становились виновниками скандалов
по своей собственной вине. Эксцентричный Квентин Тарантино за историю Каннского
фестиваля танцевал с Уммой Турман на ковровой дорожке, пренебрегал дресс-кодом,
приезжая в Канны в джинсах и футболке, и выслушивая негативные оценки зрителей,
недолго думая, демонстрировал им средний палец.
Еще один бунтарь от кинематографа, некогда любимец Канн, Ларс Фон Триер в 2011
году в своем интервью неосторожно высказался по отношению к Гитлеру. Режиссер,
не стесняясь признался в своей симпатии к лидеру нацистов, чем тут же записал
себя в персоны нон-грата, чьи фильмы больше не появляются в программах
кинофестиваля.
Все действие в Каннах устраивается ради главной награды —
золотой пальмовой ветви. По аналогии с этой наградой, американские журналисты
придумали еще одну премию, которая присуждается лучшей собаке в фильме.
Называется эта награда «Пальмовая собака», и в разное время её получали Моисей
из «Догвилля», бульдог Марвин из «Паттерсона», Люси из «Венди и Люси», пудель
Бэйби Бой из «За канделябрами» и мопс из фильма «Мария-Антуанетта».
Не обошлось на Каннском фестивале из без акций протеста. В 1983 актриса Изабель Аджани, находящаяся на тот момент на пике популярности, и известная своим снобистским отношением к прессе, заявила, что не будет
позировать перед фотографами бесплатно. Она заключила контракт с несколькими
изданиями, а от остальных решила прятаться за своей сумочкой. Фотографы решили
не терпеть такую наглость, и когда Аджани появилась на красной дорожке, они демонстративно опустили свои фотоаппараты на землю и повернулись к актрисе
спиной.
В 2015 году Эмили Блант на фестивале ждал неприятный
сюрприз. Актриса решила обойтись без каблуков, поэтому под свое вечернее платье
надела элегантные босоножки, но секьюрити кинофестиваля слишком серьезно отнеслись
к дресс-коду и не пустили Блант на премьеру фильма «Кэрол». Кейт, конечно,
переобулась, но осталась недовольная произошедшим и заявила, что женщины имеют право
носить ту обувь, в которой им удобно. Организаторы фестиваля принесли свои
извинения, пообещав, что такого впредь не повторится, но феминистская
общественность развернула акцию в поддержку женщин в обуви на плоской подошве.
Ситуация нашла отклик в сердце Джулии Робертс, которая на следующий год появилась на красной дорожке босиком.