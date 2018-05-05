Каннский кинофестиваль: 10 интересных фактов

За свою, более чем 70-летнюю историю Каннский фестиваль успел открыть не только культовых деятелей кино и новые фильмы, но и смог обрасти большим количество интересных историй и фактов. Сегодня мы решили вспомнить самые яркие из них.

В 1957 году в рамках премьеры блокбастера «Вокруг света за 80 дней», продюсер фильма Майкл Тодд решил устроить вечеринку, куда пригласил журналистов, звезд и живых тигров. Животные, не привыкшие к вспышкам фотокамер и светским беседам, недолго думая, решили закусить гостями вечеринки. К счастью, никто не пострадал, но инцидент до сих пор считается самым скандальным в истории фестиваля.

В 1968 году Каннский фестиваль был закрыт за несколько дней до его официального окончания. Дело в том, что в это время во Франции проходили забастовки, на которые вышли тысячи французских студентов, рабочих и деятелей искусства. Главные деятели кино того времени выступили за то, чтобы закрыть кинофестиваль, чтобы таким образом проявить солидарность к участникам восстания.

Среди тех, кто активно участвовал в событиях 1968 года, был Жан-Люк Годар . Режиссер-основоположник «новой волны», чьи фильмы прочно вошли в историю мирового кинематографа. Его картины одинаково интересны профессиональным кинематографистам и рядовым любителям хороших фильмов, но все же приходятся по душе не всем. В 1985 году Годар приехал в Канны со своей новой картиной «Детектив» и во время выступления перед публикой в лицо режиссера внезапно прилетел торт. Как оказалось, один из зрителей не понял сути фильма и решил таким образом выразить недовольство Годаром и его режиссерскими навыками.

Еще меньше с реакцией публики повезло режиссеру Винсенту Галло и его второму фильму «Бурый кролик». Большая часть зрителей покинула зал еще по ходу действия картины, а те зрители, что досидели до конца, подняли такой шум, что Галло пришлось выйти на сцену и принести свои извинения за работу, пока актриса Хлоя Севиньи , сыгравшая в фильме главную женскую роль, рыдала за кулисами.

Впрочем, порой режиссеры становились виновниками скандалов по своей собственной вине. Эксцентричный Квентин Тарантино за историю Каннского фестиваля танцевал с Уммой Турман на ковровой дорожке, пренебрегал дресс-кодом, приезжая в Канны в джинсах и футболке, и выслушивая негативные оценки зрителей, недолго думая, демонстрировал им средний палец.

Еще один бунтарь от кинематографа, некогда любимец Канн, Ларс Фон Триер в 2011 году в своем интервью неосторожно высказался по отношению к Гитлеру. Режиссер, не стесняясь признался в своей симпатии к лидеру нацистов, чем тут же записал себя в персоны нон-грата, чьи фильмы больше не появляются в программах кинофестиваля.

Все действие в Каннах устраивается ради главной награды — золотой пальмовой ветви. По аналогии с этой наградой, американские журналисты придумали еще одну премию, которая присуждается лучшей собаке в фильме. Называется эта награда «Пальмовая собака», и в разное время её получали Моисей из «Догвилля», бульдог Марвин из «Паттерсона», Люси из «Венди и Люси», пудель Бэйби Бой из «За канделябрами» и мопс из фильма «Мария-Антуанетта».

Не обошлось на Каннском фестивале из без акций протеста. В 1983 актриса Изабель Аджани, находящаяся на тот момент на пике популярности, и известная своим снобистским отношением к прессе, заявила, что не будет позировать перед фотографами бесплатно. Она заключила контракт с несколькими изданиями, а от остальных решила прятаться за своей сумочкой. Фотографы решили не терпеть такую наглость, и когда Аджани появилась на красной дорожке, они демонстративно опустили свои фотоаппараты на землю и повернулись к актрисе спиной.