7 лучших французских комедий для легкого вечера 

Если вы собираетесь провести выходные дома, и вам хочется от души посмеяться, наша подборка именно для вас! Французские комедии, как настоящее шампанское — игристые, весёлые, создающие прекрасную, светлую атмосферу. Здесь вы найдёте и романтику, и душевность и лёгкий французский юмор.7 лучших французских комедий для легкого вечераУжин с придурком (1998)
Каждую неделю компания успешных бизнесменов устраивают развлечение — ужин с "придурком". Каждый из них приводит на ужин какого-нибудь чудика — смешного и нелепого
человека. Пьер находит такого — Франсуа Пиньон страстный любитель спичечного
строительства. Собираясь и предвкушая прекрасный, весёлый вечер, Пьер ожидает
Пиньона, но все планы рушат неожиданные проблемы со спиной, вдобавок ко всему,
Пьер ссорится с женой. И это только начало неприятностей, обрушившихся на голову Пьера, которые Пиньон только усугубит.
Очень смешной и лёгкий фильм, который имел огромный успех во всём мире.
Девять
месяцев (1994)
Очень смешная комедия Патрика Брауде. Он же исполнил и главную роль.
Самюэль и Матильда пара, живущая вдвоём и наслаждающаяся свободой.
Неожиданно, Матильда сообщает, что она беременна. Самюэль, совершенно не готовый к отцовству, за девять месяцев проходит все стадии принятия неизбежного
и огромный спектр чувств.
В России эту картину опередила одноимённая американская версия, хотя снята он была позже и именно с французского фильма. Но американская комедия сильно
уступает французской по всем статьям, особенно по юмору!
Мадам (2017)
Пара аристократов Боб и Энн живут в Париже. Они собирают званный ужин и приглашают
многих знатных особ, включая мэра Лондона. Все приготовления закончены, и тут выясняется, что, неожиданно приехавший сын Боба от первого брака,
оказывается тринадцатым гостем. Суеверная Энн срочно просит служанку
Марию присоединиться к гостям, конечно, инкогнито. И всё бы прошло гладко, но один из знатных гостей влюбляется в Марию.
Васаби (2001)
Превосходная комедия с неподражаемым Жаном Рено в главной роли.
Юбер Фьорентини бескомпромиссный французский полицейский узнаёт, что в Японии умерла женщина, которую он любил всю жизнь, и которую не видел 20 лет.
Он летит на встречу с адвокатом, где выясняется, что у него есть девятнадцатилетняя
дочь с 200 000 000 $ на счету, за которыми
охотится местная мафия. А так же, что смерть его любимой женщины не была
случайной.
Арлетт (1997)
Романтическая комедия с Кристофером Ламбертом в главной роли.
Арлетт, никогда не знавшая отца, обыкновенная, не молодая официантка в провинциальной, маленькой забегаловке, не ждущая от жизни никаких «звёзд с неба».
Франк красавчик, проигравшийся игрок, задолжавший огромную сумму воротилам
казино. Мафия, готова простить Франку долг за то, что он соблазнит и женится на Арлетт.
Оказывается, отец Арлетт очень богат и находится при смерти. Он очень хочет
найти дочь и оставить ей огромное наследство. И вот, к Арлетт является
прекрасный, богатый принц…
S uper нянь (2014)
Семейная пара Марк, владелец издательства, и его жена Клэр уезжают на выходные
и оставляют своего отпрыска с милым, скромным парнем Фрэнком, который работает
на Марка. У Фрэнка день рождения, но он вынужден согласиться помочь боссу, а его друзья не видят причин откладывать празднование торжества. Отдых семейной пары прерывается звонком из полиции — дома у Марка и Клэр жуткий
разгром, и мальчик, и нянь бесследно исчезли, Благо, найдена камера, на которой
запечатлено всё.
S uper нянь 2 (2015)
Продолжение SUPERНЯНЯ. Фрэнк со своей любимой девушкой Соней, и со своими
друзьями отправляются в Бразилию. Там находится отель отца Сони и Фрэнк
собирается сделать предложение своей любимой и познакомиться с её семьёй. Но всё, как всегда, идёт не по плану — Фрэнк ссорится с Соней и решает с друзьями осмотреть остров. В нагрузку им достаётся очень экстравагантная бабуля
— мама будущего тестя. И, конечно, все злоключения друзей сохранила видеокамера.
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