7 лучших французских комедий для легкого вечера

Если вы собираетесь провести выходные дома, и вам хочется от души посмеяться, наша подборка именно для вас! Французские комедии, как настоящее шампанское — игристые, весёлые, создающие прекрасную, светлую атмосферу. Здесь вы найдёте и романтику, и душевность и лёгкий французский юмор.7 лучших французских комедий для легкого вечераУжин с придурком (1998)

Каждую неделю компания успешных бизнесменов устраивают развлечение — ужин с "придурком". Каждый из них приводит на ужин какого-нибудь чудика — смешного и нелепого

человека. Пьер находит такого — Франсуа Пиньон страстный любитель спичечного

строительства. Собираясь и предвкушая прекрасный, весёлый вечер, Пьер ожидает

Пиньона, но все планы рушат неожиданные проблемы со спиной, вдобавок ко всему,

Пьер ссорится с женой. И это только начало неприятностей, обрушившихся на голову Пьера, которые Пиньон только усугубит.

Очень смешной и лёгкий фильм, который имел огромный успех во всём мире.

Девять

месяцев (1994)

Очень смешная комедия Патрика Брауде. Он же исполнил и главную роль.

Самюэль и Матильда пара, живущая вдвоём и наслаждающаяся свободой.

Неожиданно, Матильда сообщает, что она беременна. Самюэль, совершенно не готовый к отцовству, за девять месяцев проходит все стадии принятия неизбежного

и огромный спектр чувств.

В России эту картину опередила одноимённая американская версия, хотя снята он была позже и именно с французского фильма. Но американская комедия сильно

уступает французской по всем статьям, особенно по юмору!

Мадам (2017)

Пара аристократов Боб и Энн живут в Париже. Они собирают званный ужин и приглашают

многих знатных особ, включая мэра Лондона. Все приготовления закончены, и тут выясняется, что, неожиданно приехавший сын Боба от первого брака,

оказывается тринадцатым гостем. Суеверная Энн срочно просит служанку

Марию присоединиться к гостям, конечно, инкогнито. И всё бы прошло гладко, но один из знатных гостей влюбляется в Марию.

Васаби (2001)

Превосходная комедия с неподражаемым Жаном Рено в главной роли.

Юбер Фьорентини бескомпромиссный французский полицейский узнаёт, что в Японии умерла женщина, которую он любил всю жизнь, и которую не видел 20 лет.

Он летит на встречу с адвокатом, где выясняется, что у него есть девятнадцатилетняя

дочь с 200 000 000 $ на счету, за которыми

охотится местная мафия. А так же, что смерть его любимой женщины не была

случайной.

Арлетт (1997)

Романтическая комедия с Кристофером Ламбертом в главной роли.

Арлетт, никогда не знавшая отца, обыкновенная, не молодая официантка в провинциальной, маленькой забегаловке, не ждущая от жизни никаких «звёзд с неба».

Франк красавчик, проигравшийся игрок, задолжавший огромную сумму воротилам

казино. Мафия, готова простить Франку долг за то, что он соблазнит и женится на Арлетт.

Оказывается, отец Арлетт очень богат и находится при смерти. Он очень хочет

найти дочь и оставить ей огромное наследство. И вот, к Арлетт является

прекрасный, богатый принц…

S uper нянь (2014)

Семейная пара Марк, владелец издательства, и его жена Клэр уезжают на выходные

и оставляют своего отпрыска с милым, скромным парнем Фрэнком, который работает

на Марка. У Фрэнка день рождения, но он вынужден согласиться помочь боссу, а его друзья не видят причин откладывать празднование торжества. Отдых семейной пары прерывается звонком из полиции — дома у Марка и Клэр жуткий

разгром, и мальчик, и нянь бесследно исчезли, Благо, найдена камера, на которой

запечатлено всё.

S uper нянь 2 (2015)

Продолжение SUPERНЯНЯ. Фрэнк со своей любимой девушкой Соней, и со своими

друзьями отправляются в Бразилию. Там находится отель отца Сони и Фрэнк

собирается сделать предложение своей любимой и познакомиться с её семьёй. Но всё, как всегда, идёт не по плану — Фрэнк ссорится с Соней и решает с друзьями осмотреть остров. В нагрузку им достаётся очень экстравагантная бабуля

— мама будущего тестя. И, конечно, все злоключения друзей сохранила видеокамера.

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