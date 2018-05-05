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На аукционе за £6,2 тысячи продали сценарий дебютного эпизода сериала «Доктора Кто»
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На аукционе за £6,2 тысячи продали сценарий дебютного эпизода сериала «Доктора Кто» 

RT на русском 49 минут назад
Сценарий дебютного эпизода британского сериала «Доктора Кто» был продан на торгах за £6,2 тыс.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что данный лот был обнаружен в доме, принадлежавшем актёру Уильяму Хартнеллу — первому сыгравшему главную роль в данном сериале.
Уточняется, что сценарий оказался «настоящей находкой» и вызвал большой интерес у поклонников.
Ранее стало известно, что открытка, предположительно отправленная серийным убийцей Джеком-потрошителем в полицейский участок, продана на торгах в Великобритании за £22 тыс.
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