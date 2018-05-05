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Сценарий дебютного эпизода «Доктора Кто» продали за £6,2 тысячи
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Сценарий дебютного эпизода «Доктора Кто» продали за £6,2 тысячи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сценарий дебютного эпизода британского сериала «Доктора Кто» был продан на аукционе за £6,2 тысячи, сообщает "Би-би-си".
По данным издания, сценарий был обнаружен в доме актера Уильяма Хартнелла, который первым исполнил главную роль в сериале. Сценарий разыскивался в течение 55 лет.
Отмечается, что находка вызвала невероятный интерес у поклонников сериала.
Ранее на аукционе в Великобритании было продано меню первого обеда, который был подан на лайнере «Титаник».
Также сообщалось, что аукционный дом Sotheby's выставил на торги картину итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» со стартовой ценой $150 млн
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