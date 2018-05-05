«Собибор» показали в Мексике

На премьерном для Мексики показе фильма Константина Хабенского «Собибор» побывали более ста человек, сообщает ТАСС

Фильм был показан в Культурном центре Национального автономного университета Мексики.

«Порядка 120 человек посмотрели фильм. Студенты, слушатели курсов русского языка, российские соотечественники. Перед показом выступил посол РФ в Мексике Эдуард Малаян », — рассказал представитель Россотрудничества в Мексике Андрей Пахомов.

Он сообщил, что кино вызвало весьма сильные эмоции зрителей. Многие мексиканцы близко знакомы с историей Великой Отечественной войны, потому для них происходящее на экране было особенно волнующим. Пахомов подчеркнул, что для зрителей картина стала «откровением».