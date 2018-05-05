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«Собибор» показали в Мексике
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«Собибор» показали в Мексике 

News.ru 35 минут назад
На премьерном для Мексики показе фильма Константина Хабенского «Собибор» побывали более ста человек, сообщает ТАСС.
Фильм был показан в Культурном центре Национального автономного университета Мексики.
«Порядка 120 человек посмотрели фильм. Студенты, слушатели курсов русского языка, российские соотечественники. Перед показом выступил посол РФ в Мексике Эдуард Малаян», — рассказал представитель Россотрудничества в Мексике Андрей Пахомов.
Он сообщил, что кино вызвало весьма сильные эмоции зрителей. Многие мексиканцы близко знакомы с историей Великой Отечественной войны, потому для них происходящее на экране было особенно волнующим. Пахомов подчеркнул, что для зрителей картина стала «откровением».
Напомним, что фильм Константина Хабенского «Собибор» рассказывает о реальных событиях, произошедших в нацистском лагере смерти, действовавшем на территории Польши. Узниками лагеря было поднято восстание, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
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