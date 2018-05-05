Актрисы, игравшие мужские роли (и им удалось это блестяще)

Мерил Стрип не зря называют лучшей актрисой современности. Оскаровской рекордсменке под силу абсолютно любые роли, в том числе и мужские. Например, в мини-сериале «Ангелы в Америке» она сыграла сразу четырех персонажей, среди которых оказался престарелый раввин. Узнать актрису в этом образе практически невозможно.

Вупи Голдберг дама бесстрашная: не так давно мы уже писали о том, что ради крутых ролей она добавляла себе возраст. И, как ни странно, оно того стоило! Не соври Вупи однажды продюсерам, мы бы так и не узнали, как выглядит темнокожая актриса в образе белого мужчины в летах. Спойлер: очень даже ничего.

Анджелина Джоли когда-то жила по принципу «в этой жизни нужно попробовать все». Наверное поэтому актриса согласилась сыграть офицера в боевике «Солт». В принципе, на эту роль запросто можно было утвердить брата Энджи — Джеймса. Ведь в гриме Джоли выглядит точь в точь как он.

А вот Кейт Бланшетт повезло: ей довелось играть самого Боба Дилана . Причем выбор женщины на главную роль сильно удивил поклонников легендарного музыканта. «Он — абсолютно андрогинное существо, и люди могут лучше понять странности Дилана, видя, что его играет женщина», — объяснила Кейт свое участие в проекте.

Мало кто знает, но Гленн Клоуз играла мужчину не единожды. Впервые в роли человека противоположного пола зрители увидели ее в 1991 году в одном из эпизодов фильма «Капитан Крюк». Тогда актрисе досталась роль пирата. Однако зрителям сильнее запомнился другой ее персонаж — главный герой в фильме «Таинственный Альберт Ноббс». Эта роль раскрыла Гленн с другой стороны и принесла номинацию на «Оскар».