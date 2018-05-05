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«А зори здесь очень тихие». Ирина Долганова расскажет Максиму Галкину, как снимали легендарную картину
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«А зори здесь очень тихие». Ирина Долганова расскажет Максиму Галкину, как снимали легендарную картину 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
«А зори здесь очень тихие». Ирина Долганова расскажет Максиму Галкину, как снимали легендарную картину Субботний выпуск шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой будет посвящён легендарной картине о войне — фильму Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», снятом в 1972 году. В студии программы актёры фильма будут вспоминать, как проходили съёмки, и рассказывать, что осталось за кадром.
Среди приглашённых звёзд актриса нижегородского Театра Юного зрителя, Заслуженная артистка России Ирина Долганова, сыгравшая в фильме роль Сони Гурвич, одной из пяти главных героинь. Юной выпускнице саратовского театрального училища эта роль принесла моментальную и ошеломляющую славу. Но она поступила вполне в духе своей героини Сони — вернулась в провинцию, чтобы работать в горьковском ТЮЗе. Интервью с Ириной Долгановой, посвящённое знаменитому фильму, читайте в праздничном номере «Нижегородской правды», который выйдет 8 мая.
Начало передачи 05.05. в 19.50 (16+)
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