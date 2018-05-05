«Лицо», «Остров собак», «Собибор»: что смотреть в кинотеатрах

На этой неделе в российский прокат вышли сразу два фильма — обладателя «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля — анимационный «Остров собак» Уэса Андерсона и трагикомическое «Лицо» польского режиссера Малгожаты Шумовской , а также «Собибор» — первый фильм Константина Хабенского-режиссера.

«Лицо» (Польша, 2018, режиссер Малгожата Шумовская)

Юноша из польского провинциального городка Яцек любит слушать хеви-метал и проводить вечера со своей подругой на дискотеке. А по утрам он отправляется на работу — на стройку, где возводят самую высокую в мире статую Иисуса Христа . Однажды Яцек падает с огромной высоты прямо внутрь статуи, получает серьезную травму и становится первым в мире человеком, перенесшим операцию по пересадке лица. Операция делает его национальным героем и одновременно изгоем.

Лицо в этом фильме меняется не только у Яцека. Все окружение сбрасывает маски — мать заказывает для сына обряд экзорциста, а любимая девушка не уверена в своих чувствах к человеку, чью внешность теперь можно описать разве что словом «рожа».

Как ни странно, провокационная кинопритча Малгожаты Шумовской основана на реальных событиях: «самая высокая в мире» статуя Иисуса действительно есть в Польше, а историю о пересадке лица режиссер прочитала в газете. Фильм получил Гран-при Берлинале-2018. Шумовскую в Берлине любят: ее предыдущая картина — трагикомедия с элементами мистики «Тело» (2015) — была отмечена «Серебряным медведем» за лучшую режиссуру.

«О чем-то ином» — первый полнометражный фильм чешского режиссера Веры Хитиловой. Он был снят в 1963 году, незадолго до «Маргариток», ставших ее самым известным фильмом и настоящим манифестом феминизма. Если героини «Маргариток» бунтуют против общепринятых правил, то в «О чем-то ином» этот бунт назревает.

В центре внимания — параллельно развивающиеся истории двух незнакомых друг с другом женщин, поглощенных рутиной. Домохозяйка Вера борется с бытом, а гимнастка Эва — с собственным телом. Обе стали заложницами какого-то одного пути — строить карьеру или посвятить себя семье. Только счастья им это не приносит: Эва совсем не умеет и не любит готовить, а Вера вышла из спортивной формы и мечтает о семейном гнезде. Постановочные сцены в фильме сочетаются с документальной съемкой — в роли самой себя в фильме снялась чешская чемпионка мира по гимнастике Эва Босакова.

Сегодня мысль о женщине, зажатой в рамки, выстроенные для нее обществом, не нова — «О чем-то ином», который вошел в программу «Москино» «Фем фильм», вряд ли станет откровением для зрителей в 2018 году. Но его точно стоит посмотреть, чтобы увидеть, с чего начинался язык Хитиловой, который до сих пор волнует исследователей кино и просто зрителей.

2038 год, перенаселенная Япония, эпидемия собачьего гриппа. Из Мегасаки, как и из других городов, всех собак высылают на остров-свалку. Животные будут жить в ссылке до тех пор, пока ученые не найдут вакцину. На остров попадает и Спотс — верный друг мальчика Атари. Ради спасения любимца подросток угоняет самолет и отправляется в путешествие по острову собак.

Новая работа Уэса Андерсона, подарившего миру «Королевство полной луны», «Семейку Тененбаум» и «Академию Рашмор», открыла конкурсную программу последнего Берлинского кинофестиваля и стала первым анимационным фильмом открытия в истории смотра. Для поклонников Андерсона в этом факте нет ничего удивительного. Они ждали его выхода два года, гадая, пригласит ли режиссер на озвучку Билла Мюррея , снявшегося во всех его фильмах, и будет ли «Остров собак» похож на его первый мультфильм «Бесподобный мистер Фокс».

Вслед за режиссерским дебютом Данилы Козловского в российский прокат выходит еще один фильм, снятый актером. Как и Козловский, Константин Хабенский на главную роль в своей первой картине взял самого себя. Автором идеи фильма выступил Министр культуры России Владимир Мединский

В основу фильма легли реальные события, развернувшиеся в лагере смерти «Собибор», организованном нацистами в Польше в 1942 году. За время его существования в нем уничтожены около 250 тысяч человек. «Собибор» вошел в историю как единственный концлагерь, заключенные которого смогли восстать против своих мучителей. В результате бунта, организованного советским лейтенантом Александром Печерским и польским раввином Леоном Фельдхендлером в октябре 1943 года, более половины заключенных смогли бежать. После массового побега нацисты расстреляли оставшихся заключенных и сравняли «Собибор» с землей, пытаясь скрыть факт его существования.

В преддверии Дня Победы в сети «Москино» покажут «Старое ружье» — антивоенный фильм 1975 года, снятый французским режиссером Робером Энрико с Филиппом Нуаре Роми Шнайдер в главных ролях. Фильм был отмечен тремя премиями «Сезар».

1944 год, французский Монтобан. Немцы, перед тем как покинуть город, устраивают зверские облавы. Добродушный врач Жюльен Данье, желая сохранить жизнь жене и дочери, прячет их в деревне, в родовом замке. Через несколько дней он приезжает их навестить и приходит в ужас. Все жители деревни убиты, дочь расстреляна, жена сожжена, а отряд убийц пирует в его доме. Главный герой проникает в замок, находит старое отцовское ружье и объявляет личную войну.