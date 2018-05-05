Ролик со скандалом Хабенского в Петербурге набрал 300 тысяч просмотров

Видеоролик, со скандалом, произошедшим на премьере картины «Собибор» в Петербурге, собрал около 300 тысяч просмотров.

Константина Хабенского , который не только сыграл в картине главную роль, но и выступил в роли режиссера, вывел из себя вопрос журналиста «АиФ-Петербург» Елены Данилевич. Она поблагодарила его за фильм и поинтересовалась, что будет, когда в кинозалы придет «другая публика, с попкорном», как эта тема дойдет до них.

«А чего вы волнуетесь? — задал встречный вопрос создатель картины — Вы не понимаете, какие люди живут рядом с вами? Что вас волнует? Вы что считаете, рядом с вами живут тупые люди? Кто живет рядом с вами?»

Ролик со скандалом был опубликован на Youtube, за несколько дней он собрал более 1600 комментариев. Пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни защищали журналиста, сославшись, что Константин вел себя невежливо, другие остались уверены, что актер отстаивал интересы простых зрителей.

«Какая она чуткая и глубинная! А мы кто — просто барыги что ли? Хабенский за нас заступился, спасибо дружище! Я с моими друзьями барыгами обязательно посмотрю фильм!» — пишет sobaka M.

«Предположу, что Константин любит современную молодёжь и не считает её какой-то не такой, неправильной. Снобизм и презрение к молодёжи его не устроило в этом вопросе. Поэтому возможно он так отреагировал. Но было жёстко», — поддерживает его Анастасия Михайличенко.

«Большое спасибо Константину за фильм! Он абсолютно прав: как раз молодёжь и надо вести на этот фильм! Наша молодёжь умная, все прекрасно понимает! Вот на таких фильмах надо их воспитывать, чтоб не получились Коли с Уренгоя», — написала Марина Зеленина.

Maya Debora Monahova считает иначе: «Константин, извинитесь перед женщиной! Вас поблагодарили за хороший фильм! Это раз. Вас оскорбило, что зрительница по-своему обеспокоена американской попкорновской манерой просмотров фильмов? Так это правда. Просто она воспитана иначе, это другое поколение. Я тоже не понимаю, как можно смотреть подобную драму и жевать кукурузу…»

«Дурацкая реакция у него. Вникать в вопрос не захотел и не дал человеку раскрыть мысль. «Что Вас волнует? Что Вас волнует?!» Ну ещё 20 раз повтори. Это же наилучший способ дать человеку ответить на вопрос, который ты задал. Просто повторяй его без остановки раз за разом», — также остался не доволен ответом зритель под ником Posadskiy.

*Орфография и пунктуация аторов сохранена