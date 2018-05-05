Фотографии со съемок, которые изменят ваше представление о любимых фильмах

Есть что-то магическое в том, как наши любимые истории или персонажи оживают на большом экране. А особенно интересно узнать, что же осталось за кадром и как создавались культовые фильмы. Однако надо быть аккуратней, ведь некоторые кадры со съемок могут полностью разрушить всю атмосферу и сложившееся представление о любимом кино.

Вот подборка фотографий, которые стоит смотреть с осторожностью.

Источник: therichest.com «Кошмар на улице Вязов»

«Парк юрского периода»

«Челюсти»

«Детская игра»

«Сияние»

«Гладиатор»

«Чужой»

«Аватар»

«Дэдпул»

«Титаник»

«Темный рыцарь: Возрождение легенды»

«Мстители»

«Планета обезьян»