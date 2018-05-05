Кино по субботам #173

Тем, кто выжил после праздничного блуда и в состоянии хоть на что-то смотреть, посвящаются эти фильмы. Ни один из них не сравнится с похмельным утром, ведь они спасают как алкозельцер.

1. «Мамочка» (Mommy), 2014

Это же Ксавье Долан , и все, что бы ни сделал этот именитый пацан, будет встречено с восхищением. Но «Мамочка» — тот фильм, за который Долана полюбили и за который ему в будущем можно многое простить. Это история взаимоотношений двух родных, но совершенно чужих друг другу людей: взбалмошной мадам и ее сына, которого она когда-то благополучно сдала в интернат. Уже после этих слов понимаешь, что будет весело. А если точнее, грустно. В фильме есть немало забавных моментов, но в целом это очень тяжелая картина, после которой долго остаешься под впечатлением. Тут говорится даже не о проблеме отцов и детей, а о чем-то очень личном. Да и актерская игра и работа съемочной группы украшают саму историю. Чего стоит только гениальный отрывок под легендарный оазисовский Wonderwall! В этом фильме песня звучит особенно красиво.

2. «Смерть Сталина» (The Death of Stalin), 2017

Нашумевшая картина, которую резко сняли с проката зимой этого года. Не все готовы принимать такие фильмы, поскольку 65 лет спустя мы все еще спорим, кем был Сталин: преступником или спасителем. Но людям, которые слишком чутко воспринимают критику в адрес государства и любят Кобу, от просмотра лучше воздержаться. Хотя нельзя сказать, что кто-то льет грязь на СССР и народ. Это скорее взгляд западного человека на тот интересный и странный период. Иностранцам он непонятен по определению, так что нет смысла возмущаться. Сам фильм, конечно, не шедевр, но весьма достойный и интересный. Борьба за власть сразу после смерти вождя с участием подхалима Хрущева, тихого Маленкова, сурового Жукова и других ярких лиц эпохи двигается по наклонной идиотизма, так что выглядит происходящее очень забавно. Бога ради, воспринимай увиденное без политической подоплеки.

3. «Старое ружье», (Le vieux fusil) 1975

Один из лучших европейских фильмов на тему Второй мировой и одновременно больное напоминание о том, как хорошо и богато живется врачам в цивилизованном мире (собственно, так и должно быть). Главный герой не солдат, а (как не трудно догадаться) врач, вставший на тропу личной мести. В руках его только старое ружье, которым он мстит за расстрелянную дочь и сожженную из огнемета жену. Он толст, некрасив, совершенно не похож на героя и весь фильм нервозно, поправляя круглые очки, пытается вести свою войну. Он очень боится умереть, но чувство ненависти и презрения сильнее. Он не вырезает целые дивизии, а убивает от случая, когда получится. Это не какой-то там Макс Пейн, а очень личная и настоящая история. Только вот мериться количеством жертв с французскими гражданами нелепо и неуместно.

4. «Обсуждению не подлежит» (Undisputed),2002

Старый добрый жанр спортивных боевиков видел всякие времена, и «Неоспоримый» (как еще переводят название этого фильма) однозначно далеко не худшее, что с ним случалось. История про двух очень крутых и, что немаловажно, уверенных в своей крутости парней, которые оказались за решеткой. На беду, они оба профессиональные боксеры, только один из них — действующий чемпион, севший за изнасилование, а второй 10 лет побеждал в чемпионатах между тюрьмами. Конечно же, никуда не деться без неприличного поведения, скандалов, нюансов из мест не столь отдаленных. Зато сцены самих поединков поставлены на отменном уровне. Может, они не настолько реалистичны, чтобы не отличить их от настоящих, но очень качественные, зрелищные и адекватно кровавые. Если бокса мало, то наслаждайся потасовками из обычной тюремной жизни. Еще одна изюминка фильма — совсем дряхлый, но такой же харизматичный Коломбо — Питер Фальк . На маэстро приятно смотреть в любой роли и в любом возрасте.

5. «Я не серийный убийца» (I Am Not a Serial Killer), 2016