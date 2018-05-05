«Сарепта. Жемчужина Волги»: в Волгограде состоялась долгожданная премьера документального фильма

В пятницу, 4 мая, в Волгограде состоялась премьера документального фильма «Сарепта. Жемчужина Волги» об одной из самых интересных достопримечательностей региона. Перед началом фильма зрители увидели театрализованное шоу в постановке волгоградских артистов. Пышные платья, чепчики, веера — и вот перед нами сцена подписания Екатериной II манифеста, позволяющего иностранцам заселять русские земли. Именно этот факт и послужил толчком к основанию колонии гернгутеров в Сарепте. После инсценировки в духе эпохи XVIII века зрители проследовали в кинозал, где просмотрели 26-минутный документальный фильм.

Съемки фильма проходили в январе 2018 года в Волгограде. Действие киноленты разворачивается в Сарепте — немецком поселении, которое в XVIII — XIX веках являлось экономическим, духовным и научным центром юга России. Основные моменты отсняты преимущественно в помещениях и на территории «Старой Сарепты». Многие сцены снимались в действующих выставочных залах.

Картина сочетает уникальные кадры видеохроник советских времен, послевоенного времени, моменты становления музея-заповедника «Старая Сарепта», а также черно-белые фотокадры той жизни, которая стараниями гернгутеров расцвела однажды во всей красе на берегах Волги и здесь же сгинула во тьму по чужой воле.

Реальную жизнь гернгутеров изображали студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры, ученики волгоградских театральных студий, юные актеры волгоградской студии «Ералаш», а также известные волгоградцы.

По словам председателя комитета культуры Волгоградской области Владимира Попкова, такие проекты крайне важны для региона:

"Это наша история, часть нашей культуры. И мы очень надеемся, что фильм «Сарепта. Жемчужина Волги» увидят как можно больше волгоградцев, жителей других городов России, а может, и всего мира". Владимир Попков

Председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Волгоградской областной Думы Александр Осипов отметил важность постановок о темных страницах нашей истории:

"Всего год назад на фестивале «Сталинградская сирень» мы обсуждали эту идею. Со свойственной ему энергией Александр Аркадьевич ( Тютрюмов , генеральный продюсер ленты — прим.ред) тогда подхватил эту мысль, поехал в Старую Сарепту, увидел ее своими глазами и сказал: «да, это нужно будет сделать». Затем пообщался с Минкультом России — и вот мы с вами сегодня можем увидеть этот фильм о темных страницах нашей истории. Страницы в буквальном смысле темные, потому что вся колония гернгутеров была уничтожена, когда большевики просто поняли, что им не нужна религиозная община у себя под боком. Между тем, гернгутеры были носителями высокой культуры, технологий. И я очень рад, что сегодня мы открываем эту страницу истории с нашими коллегами из кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ». Александр Осипов Сюжет картины был написан по синопсису директора историко-географического и архитектурного музея-заповедника «Старая Сарепта» Александра Баженова , который также сыграл одну из главных ролей в фильме.

"Большое спасибо Александру Тютрюмову, благодаря которому был снят фильм, и наша «Старая Сарепта» заиграла новыми красками. Хотелось бы отдельно поблагодарить Комитет культуры Волгоградской области за то, что наш музей сегодня имеет все возможности для дальнейшего развития. Надеюсь, что это не последний подобный проект", — отметил Александр Баженов. Александр Баженов

Над созданием фильма работал коллектив кинокомпании «УРСУС-ФИЛЬМ» из Санкт-Петербурга, генеральным директором и продюсером которого является Александр Тютрюмов, российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер. Специально на премьеру фильма Александр Тютрюмов прилетел сегодня из Санкт-Петербурга. Александ Тартюмов

"Сарепта. Жемчужина Волги" — это документально-постановочный фильм с реконструкцией событий. Сложного ничего не было — каждый должен заниматься своим делом, и все получится. Идея фильма принадлежит непосредственно директору музея Александру Баженову. Он очень плодотворно и самоотверженно трудился над созданием этого фильма, за что ему большое спасибо. Благодарю также руководство области и лично губернатора Андрея Бочарова за то, что поддержал нашу инициативу. Хотел бы отметить, что город Волгоград жители России позиционируют как город-герой. Это, прежде всего, Мамаев курган, Родина-мать… Но ведь помимо этого в Волгоградской области есть масса других интересных вещей и мест, о которых россияне не знают. Посредством кинематографа мы решили показать их. И первый наш штрих — это фильм «Сарепта. Жемчужина Волги». Надеюсь, он получился. Всем большое спасибо за поддержку!".

Стоит отметить, что Министерство культуры РФ поддержало проект, выделив 65% средств, остальное вкладывала кинокомпания. По словам Александра Тютрюмова, в ближайших планах создание еще нескольких документальных, а может быть, и художественных, фильмов. Основными актерами в них будут студенты ВГИИКА (Волгоградский государственный институт искусств и культуры).

Для справки

Музей-заповедник «Старая Сарепта» — уникальный архитектурный ансамбль, включающий в себя 26 зданий, 23 из которых — памятники федерального значения XVIII–XIX веков. Это самый большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-гернгутерами. Музейная площадка активно реализует проекты, вызывающие интерес у публики, — исторический заповедник третий год подряд становится самым популярным региональным музеем Волгоградской области. В 2017 году посещаемость «Старой Сарепты» превысила отметку в 200 тысяч экскурсантов. Помимо традиционных экскурсий, мастер-классов и фестивалей музей-заповедник впервые в регионе начал проводить сити-квесты и ночные экскурсии. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майские праздники в Волгограде: афиша мероприятий

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