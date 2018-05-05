В китайских кинотеатрах покажут фильм о ранних годах жизни Карла Маркса

Лента повествует о том, как Маркс и Энгельс после своей встречи в Париже в 1844 году работали вместе над трудовым движением и «Манифестом коммунистической партии», несмотря на официальную цензуру и преследование.

Снятый коллективом из Австрии, Бельгии, Франции и Германии фильм описывает личную жизнь Карла Маркса, включая его дружбу с Фридрихом Энгельсом и жизнь со своей женой Женни.

Режиссером киноленты выступил Рауль Пек , чей документальный фильм «Я вам не негр» был номинирован на премию Оскар в 2017 году.

"Молодой Карл Маркс" впервые был показан в феврале 2017 года на 67-м Берлинском международном кинфестивале. -0-