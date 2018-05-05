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В китайских кинотеатрах покажут фильм о ранних годах жизни Карла Маркса
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В китайских кинотеатрах покажут фильм о ранних годах жизни Карла Маркса 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Пекин, 5 мая /Синьхуа/ — В субботу в китайских кинотеатрах стартует показ европейского фильма-биографии «Молодой Карл Маркс» о ранних годах жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Лента повествует о том, как Маркс и Энгельс после своей встречи в Париже в 1844 году работали вместе над трудовым движением и «Манифестом коммунистической партии», несмотря на официальную цензуру и преследование.
Снятый коллективом из Австрии, Бельгии, Франции и Германии фильм описывает личную жизнь Карла Маркса, включая его дружбу с Фридрихом Энгельсом и жизнь со своей женой Женни.
Режиссером киноленты выступил Рауль Пек, чей документальный фильм «Я вам не негр» был номинирован на премию Оскар в 2017 году.
Роль Маркса исполнил немецкий актер Аугуст Диль/, хорошо известный в Китае по роли в фильме Квентина Тарантино 2009 года «Бесславные ублюдки» и картине 2016 года «Союзники» режиссера Роберта Земекиса.
"Молодой Карл Маркс" впервые был показан в феврале 2017 года на 67-м Берлинском международном кинфестивале. -0-
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