В китайских кинотеатрах покажут фильм о ранних годах жизни Карла Маркса 

Пекин, 5 мая /Синьхуа/ — В субботу в китайских кинотеатрах стартует показ европейского фильма-биографии «Молодой Карл Маркс» о ранних годах жизни Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Лента повествует о том, как Маркс и Энгельс после своей встречи в Париже в 1844 году работали вместе над трудовым движением и «Манифестом коммунистической партии», несмотря на официальную цензуру и преследование.
Снятый коллективом из Австрии, Бельгии, Франции и Германии фильм описывает личную жизнь Карла Маркса, включая его дружбу с Фридрихом Энгельсом и жизнь со своей женой Женни.
Режиссером киноленты выступил Рауль Пек, чей документальный фильм «Я вам не негр» был номинирован на премию Оскар в 2017 году.
Роль Маркса исполнил немецкий актер Аугуст Диль/, хорошо известный в Китае по роли в фильме Квентина Тарантино 2009 года «Бесславные ублюдки» и картине 2016 года «Союзники» режиссера Роберта Земекиса.
"Молодой Карл Маркс" впервые был показан в феврале 2017 года на 67-м Берлинском международном кинфестивале. -0-