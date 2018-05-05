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42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера
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42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера 

Дни.ру 47 минут назад
Фото: Дни.ру
Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом перестала говорить о своей личной жизни. Это порождает множество слухов. Звезде Голливуда приписывают все новые романы. На этот раз появилось сообщение, что Энджи влюблена в 35-летнего актера Эда Скрейна.
Слухи разрастаются на фоне съемок фильма «Малефисента-2». Джоли и Скрейн работают бок о бок, что видимо и приводит к сплетням.
Так, знакомый Джоли сообщил журналистам, что Анджелина всерьез заинтересовалась своим коллегой по фильму. «Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками», — заявил анонимный источник порталу Сelebrityinsider.org.
По его словам, Энджи выбрала Эда, потому что он молод и великолепен, а также имеет идеальное телосложение. «Она также знает, что если о ее флирте с Эдом станет известно, это сведет Брэда с ума», — утверждает знакомый актрисы.
Отметим, что Скрейну 35 лет. Он живет со своей женой и сыном Марли в Лондоне. Наиболее известен по роли Даарио Нахариса в третьем сезоне телесериала «Игра престолов». Недавно британского актера утвердили главным злодеем в сиквеле «Малефисенты».
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