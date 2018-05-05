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Минздрав предложил ужесточить ответственность за показ курения и употребления алкоголя в фильмах
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Минздрав предложил ужесточить ответственность за показ курения и употребления алкоголя в фильмах 

Rambler News Service 10 минут назад
Минздрав РФ предложил ужесточить ответственность за нарушение предусмотренного законодательством ограничения на демонстрацию курения, употребления наркотиков и алкоголя в фильмах, видео-, аудиороликах и радиопередачах, следует из обновленного проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года (документ есть в распоряжении RNS).
«Усиление ответственности за нарушение предусмотренного законодательством ограничения демонстрации в телевизионных, художественных и мультипликационных фильмах, в видео— и аудиороликах и сюжетах, в радиопередачах курения, употребления наркотиков и алкоголя», — сказано в документе.
В Минздраве RNS пояснили, что ведомством «предложено усиление ответственности за нарушение предусмотренного законодательством ограничения рекламы и „продакт-плейсмента“ в телевизионных, художественных и мультипликационных фильмах, в видео— и аудиороликах и сюжетах, в радиопередачах курения, употребления наркотиков и алкоголя».
«Конкретные меры усиления ответственности будут обсуждаться, в связи с чем какие-либо комментарии преждевременны», — отметили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что сейчас ответственность за это правонарушение регламентируется статьей 14.3 КоАП.
В предыдущем варианте стратегии предусматривалось «законодательное ограничение демонстрации в телевизионных, художественных и мультипликационных фильмах, в видео— и аудиороликах и сюжетах, в радиопередачах курения, употребления наркотиков и алкоголя».
Стратегия Минздрава по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года впервые была представлена в начале 2017 года, позже ведомство несколько раз дорабатывало документ, изменяя его текст из-за несогласия с положениями стратегии федеральных органов исполнительной власти.
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