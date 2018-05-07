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Режиссер «Мстителей» раскрыл тайну Камня души
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Режиссер «Мстителей» раскрыл тайну Камня души 

Мир24 54 минуты назад
Фото: DTF.RU
Американский режиссер и актер Джо Руссо подтвердил популярную теорию о загадочном артефакте из фильма «Мстители: Война бесконечности» — Камне души, сообщают западные СМИ.
Напомним, титан Танос принес в жертву свою дочь Гамору, чтобы заполучить Камень. После этого оба героя перенеслись в загадочное место, где Гамора предстала совсем юной. Фанаты предположили, что они оказались внутри артефакта.
«Да, она действительно заключена в Камне Души. Там всё залито оранжевым светом. Когда Танос щелкнул пальцами, то высвободил огромную силу. Из-за этого на несколько мгновений его сознание погрузилось внутрь Камня, где с ним поговорила молодая Гамора», — подтвердил Руссо.
Следовательно, Гамору еще можно спасти, и эта героиня может появиться в третьей части франшизы «Стражи галактики».
Ранее сообщалось, что новый фильм о приключениях Мстителей установил рекорд по кассовым сборам — он заработал миллиард долларов всего за 11 дней проката. Фантастический боевик стал лидером проката во всех странах, где его демонстрировали.
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