Режиссер объяснил странный сюжетный поворот новых «Мстителей»

По сюжету персонаж Криса Хемсворта Тор ударил главного злодея Таноса в грудь, а не в голову. Избежав смерти, Танос успевает разрушить половину Вселенной.

Режиссер считает решение сценаристов не убивать Таноса правильным, так как этот поступок позволяет лучше раскрыть персонажа Хемсворта. Таким образом, по мнению Руссо, Тор продемонстрировал Таносу свою месть.

"Это один из тех выборов, которые делают персонажи, чувствующие огромную боль. Надеюсь, аудитория научится сопереживать героям, которые развиваются по ходу сюжета", — подчеркнул режиссер. — Такие истории могут нас многому научить, и мы должны понимать поступки персонажей".

Новая часть франшизы о супергероях студии Marvel в минувшие выходные стала лидером российского кинопроката, собрав более миллиарда рублей.