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Стали известны последние слова умирающего персонажа «Мстителей»
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Стали известны последние слова умирающего персонажа «Мстителей» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Джеймс Ганн в твиттере дал неожиданный ответ на вопрос фаната о событиях фильма «Мстители: Война бесконечности».
Пользователь по имени Джо Грин хотел узнать, что сказал Грут (ожившее дерево) своему коллеге Реактивному Еноту перед тем, как погибнуть. «Может быть, спрашивать об этом преждевременно, но не знаете, какие последние слова Грута в конце фильма?» — спросил он.
"Осторожно, спойлер. «Папа», — ответил ему Ганн.
Этот твит вызвал волну растроганных твитов от фанатов фильма по комиксам Marvel. «Последнее слово Грута — „папа“, мое сердце разбито, не трогайте меня», «Грут назвал Енота папой, как же грустно», — пишут они.
Ранее очередной кинофильм о приключениях супергероев вселенной Marvel «Мстители: Война бесконечности» возглавил российский кинопрокат.
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