Актрисы, блестяще игравшие мужские роли

Гленн Клоуз играла мужчину не единожды. Впервые в роли человека противоположного пола зрители увидели ее в 1991 году в одном из эпизодов фильма «Капитан Крюк». Тогда актрисе досталась роль пирата. Однако зрителям сильнее запомнился другой ее персонаж – главный герой в фильме «Таинственный Альберт Ноббс». Эта роль раскрыла Гленн с другой стороны и принесла номинацию на «Оскар».

5/5 Гленн Клоуз играла мужчину не единожды. Впервые в роли человека противоположного пола зрители увидели ее в 1991 году в одном из эпизодов фильма «Капитан Крюк». Тогда актрисе досталась роль пирата. Однако зрителям сильнее запомнился другой ее персонаж – главный герой в фильме «Таинственный Альберт Ноббс». Эта роль раскрыла Гленн с другой стороны и принесла номинацию на «Оскар».

А вот Кейт Бланшетт повезло: ей довелось играть самого Боба Дилана. Причем выбор женщины на главную роль сильно удивил поклонников легендарного музыканта. «Он — абсолютно андрогинное существо, и люди могут лучше понять странности Дилана, видя, что его играет женщина», – объяснила Кейт свое участие в проекте.

4/5 А вот Кейт Бланшетт повезло: ей довелось играть самого Боба Дилана. Причем выбор женщины на главную роль сильно удивил поклонников легендарного музыканта. «Он — абсолютно андрогинное существо, и люди могут лучше понять странности Дилана, видя, что его играет женщина», – объяснила Кейт свое участие в проекте.

Анджелина Джоли когда-то жила по принципу «в этой жизни нужно попробовать все». Наверное поэтому актриса согласилась сыграть офицера в боевике «Солт». В принципе, на эту роль запросто можно было утвердить брата Энджи – Джеймса. Ведь в гриме Джоли выглядит точь в точь как он.

3/5 Анджелина Джоли когда-то жила по принципу «в этой жизни нужно попробовать все». Наверное поэтому актриса согласилась сыграть офицера в боевике «Солт». В принципе, на эту роль запросто можно было утвердить брата Энджи – Джеймса. Ведь в гриме Джоли выглядит точь в точь как он.

Вупи Голдберг дама бесстрашная: не так давно мы уже писали о том, что ради крутых ролей она добавляла себе возраст. И, как ни странно, оно того стоило! Не соври Вупи однажды продюсерам, мы бы так и не узнали, как выглядит темнокожая актриса в образе белого мужчины в летах. Спойлер: очень даже ничего.

2/5 Вупи Голдберг дама бесстрашная: не так давно мы уже писали о том, что ради крутых ролей она добавляла себе возраст. И, как ни странно, оно того стоило! Не соври Вупи однажды продюсерам, мы бы так и не узнали, как выглядит темнокожая актриса в образе белого мужчины в летах. Спойлер: очень даже ничего.

Мерил Стрип не зря называют лучшей актрисой современности. Оскаровской рекордсменке под силу абсолютно любые роли, в том числе и мужские. Например, в мини-сериале «Ангелы в Америке» она сыграла сразу четырех персонажей, среди которых оказался престарелый раввин. Узнать актрису в этом образе практически невозможно.

1/5 Мерил Стрип не зря называют лучшей актрисой современности. Оскаровской рекордсменке под силу абсолютно любые роли, в том числе и мужские. Например, в мини-сериале «Ангелы в Америке» она сыграла сразу четырех персонажей, среди которых оказался престарелый раввин. Узнать актрису в этом образе практически невозможно.

Вам никогда не хотелось хоть на несколько часов "примерить" на себя жизнь другого человека? Понять, что он чувствует, о чем мечтает, о чем переживает, узнать его мысли… Когда говорят: "представь себя на его (ее) месте", мы понимаем, что сделать это в полном смысле этого слова, увы, невозможно.

Однако прожить чужую жизнь вполне по плечу актерам. И не одну жизнь. И не только человека своего же пола.

Некоторым актрисам тяжело даются даже женские роли, поэтому мы с трудом представляем, каково это — перевоплощаться с людей противоположного пола. Однако героиням нашей подборки это удалось. Причем удалось великолепно! Считаем своим долгом напомнить вам о том, как это было.