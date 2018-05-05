Актрисы, блестяще игравшие мужские роли 

Вам никогда не хотелось хоть на несколько часов "примерить" на себя жизнь другого человека? Понять, что он чувствует, о чем мечтает, о чем переживает, узнать его мысли… Когда говорят: "представь себя на его (ее) месте", мы понимаем, что сделать это в полном смысле этого слова, увы, невозможно.
Однако прожить чужую жизнь вполне по плечу актерам. И не одну жизнь. И не только человека своего же пола.
Некоторым актрисам тяжело даются даже женские роли, поэтому мы с трудом представляем, каково это — перевоплощаться с людей противоположного пола. Однако героиням нашей подборки это удалось. Причем удалось великолепно! Считаем своим долгом напомнить вам о том, как это было.